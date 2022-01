Besuche nur noch mit Termin möglich

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie schränkt die Stadt Tecklenburg die Öffnung ihres Rathauses ab Donnerstag, 20. Januar, wieder ein. So ist ein persönlicher Besuch nur noch nach Terminvereinbarung sowie unter Einhaltung der 3G-Regel und mit FFP2-Maske möglich.

Wer also einen Termin im Rathaus wahrnehmen möchte, muss entweder einen Nachweis über eine Impfung oder Genesung erbringen oder das negative Ergebnis eines höchstens 24 Stunden alten Corona-Tests vorweisen können in Verbindung mit der Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments (Reisepass oder Bundespersonalausweis).

Termine vereinbaren

Termine vergibt die Verwaltung telefonisch oder per E-Mail. Die Kontaktdaten der jeweils zuständigen Ansprechpersonen sind zu finden unter www.tecklenburg.de/buergerservice/rathaus/ihre-ansprechpartner-nach-themen.

Die Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich eine Vielzahl von Angelegenheiten auch per Telefon und per E-Mail erledigen lässt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin während der regulären Zeiten –telefonisch erreichbar.

Die Öffnungszeiten des Rathauses: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr, dienstags und mittwochs auch von 14.30 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr.