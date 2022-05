Besucher bestaunen über 100 Modellboote

Die

Himmelfahrtsregatta in Brochterbeck war ein Anziehungspunkt für zahlreiche Modellbauer und viele Besucher sowie ein Ziel für Radfahrer, Wanderer und auch viele Gäste, die sich gerne die Vielfalt von Booten auf dem Mühlenteich anschauten.

Der Modellbauclub Brochterbeck hatte alles gut vorbereitet, und so konnte man über 100 Modellboote bestaunen. Zwar hätte es etwas wärmer sein können, aber wenigstens war es trocken, so ein Modellbauer aus Krefeld. Auch Gäste aus der Schweiz hatten den Weg in den Ort gefunden. Immer wieder ein tolles Ereignis, das aus dem dörflichen Veranstaltungskalender nicht wegzudenken ist.