Bewahren als Maxime

Kritik gibt es am geplanten Abriss des Hofes Lutterbey an der Pagenstraße . . .

Ist es Zufall oder doch ein Muster? Kündigen sich in Tecklenburg größere Bau- oder Infrastrukturprojekte an, werden die Vorhaben offenbar von nicht wenigen zunächst einmal kritisch beäugt und womöglich gleich kategorisch abgelehnt. So läuft das Spiel seit Jahren beim angestrebten Neubau des „Burggrafen“, so lief es 2015/2016, als über eine Seilbahn diskutiert wurde, die vom Bahnhof hoch zum Parkplatz „Münsterlandblick“ führen sollte, so ist es nun anscheinend bei den Plänen für den Hof Lutterbey an der Pagenstraße.