Bezaubernd, kreativ und anders

Ein ungewöhnlicher Weihnachtsmarkt, der mittlerweile kein Geheimtipp mehr ist, fand am dritten Adventssonntag auf dem Gutshof Haus Hülshoff statt.

Auch hübsche Keramik- und Holzarbeiten waren auf dem Weihnachtsmarkt zu bekommen, der schon am Vormittag gut besucht war (kleines Foto).Ein Highlight waren Fahrten mit der kaiserlichen Postkutsche.

Am dritten Adventssonntag lud der Gutshof Haus Hülshoff zu einem ganz besonderen Adventsmarkt im Innenhof des Hofes ein. Flackernder Feuerschein, der Duft von frischem Stockbrot und weihnachtliche Düfte, dazu Live-Musik und Geschichten am Lagerfeuer lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.