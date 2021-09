Bilder aus der eisigen Kälte

Es sind beeindruckende Bilder aus der Kälte, entstanden während einer Arktis-Expedition des Forschungsschiffes „Polarstern“: Fast vier Monate war Esther Horvath auf dem Eisbrecher unterwegs und bezeichnet diese Wochen als die schönste Zeit ihres Lebens – auch wenn sie diese in eisiger Kälte und Dunkelheit verbracht hat. Die gebürtige Ungarin ist Fotografin beim Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut, hat nach ihrer Reise einen Bildband herausgebracht und stellt gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen ihre Bilder aus. Ab Samstag, 2. Oktober, sind 52 davon in Tecklenburg zu sehen.

Eigentlich war in diesem Jahr kein „Tecklenburger Fotoherbst“ geplant. Doch als Heiner Schäffer, der diese Veranstaltung bereits mehrfach organisiert hat, die Bilder aus der Antarktis sah, stand für ihn sofort fest: Die müssen in Tecklenburg gezeigt werden. Er nahm Kontakt zur Fotografin auf und es gelang ihm, sie für Tecklenburg zu interessieren. Die Bilder werden im Puppenmuseum ausgestellt. Sie entstanden 2019/20 während der Expedition „MOSAiC“.

Tecklenburger Fotoherbst

Esther Horvath hat in Ungarn Wirtschaftswissenschaft studiert. Als sie im Jahr 2004 zu ihrem 25. Geburtstag von ihrem Freund einen Fotoapparat geschenkt bekam, begann sie zu fotografieren. Sie besuchte von 2005 bis 2007 eine Fotoschule in Budapest und nahm erfolgreich an internationalen Fotowettbewerben teil. Es gab Ausstellungen mit Bildern aus China und Indien, Ungarn der Slowakei, Österreich und Tschechien.

In New York setzte Esther Horvath ihre Ausbildung am International Center of Photography fort und wurde mehrfach ausgezeichnet. 2015 nahm Horvath an Bord des Eisbrechers Healy der United States Coast Guard an einer arktischen Expedition teil und begann als wissenschaftliche Fotografin am Alfred-Wegener-Institut in Bremen.

Die Eröffnung der Ausstellung beginnt am 2. Oktober um 11 Uhr im Puppenmuseum. Ihre Teilnahme haben Bürgermeister Stefan Streit, Landrat Dr. Martin Sommer und Anja Karliczek, Bundesministerin für Forschung und Bildung, zugesagt. Das Forschungsschiff „Polarstern“ ist Eigentum der Bundesregierung beziehungsweise des Bundesministeriums. Dieses hat es der Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung überlassen.