Blumen, Wein und Spargel

Ein Weinfest im April? Warum nicht? Die Winzer, die Jahr für Jahr Anfang September in die Festspielstadt reisen, um ihre edlen Tropfen zu präsentieren, kommen nun auch im Frühjahr, denn sie können davon ausgehen, dass ihre Kunden auch im Frühjahr kommen werden, um den Wein zu probieren. Und wenn es zusätzlich auch noch Spargel gibt und die Besucher ein Blumenmeer erwartet, steht einem Erfolg von „Viva Gerania“ nichts entgegen. Der Geranien- und Frühlingsmarkt wird erstmals kombiniert mit einem Spargel- und Weinfest – Letzteres findet auch im September wieder statt.

Die Tecklenburg Touristik und die Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft (VWG) laden damit zu einem besonderen Saisonbeginn ein, nachdem coronabedingt zwei Jahre lang nicht allzu viel stattfinden konnte. Von Freitag, 29. April, bis Sonntag, 1. Mai, freuen sich die Veranstalter auf viele Gäste.

Gute Tropfen

Am Freitag geht es los mit dem Wein- und Spargelfest im Weindorf auf der Burgruine mit einem Musikprogramm sowie Spargel- und Weinangeboten. Vier deutsche Winzer bieten ihre guten Tropfen an und laden dazu ein, es sich in dem besonderen Ambiente gemütlich zu machen. Die Winzer – sie gehören bereits zu den Stammgästen beim Tecklenburger Weinfest, freuen sich bereits darauf, alte Kunden wiederzutreffen und neue zu gewinnen.

Der Geranien- und Frühlingsmarkt in der Altstadt lädt am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr zum Bummel ein. Die Besucher erwarten nach Angaben der Veranstalter ein vielfältiges Angebot und interessante Ideen für Garten, Terrasse und Balkon. Gartenbaubetriebe der Umgebung bieten Fenster-, Balkon- und Vorgartenblumen, Rosen, Stauden, Obstgehölze, Spalierobst sowie eine Auswahl verschiedener Kräuter zum Verkauf an. Skulpturen, Stein- und Holzfiguren, handgefertigte Keramik und Körbe sowie Dekorationsartikel für den Garten und floristische Accessoires sind ebenfalls im Angebot.

Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Verpflegungsstände und die örtliche Gastronomie.

Auch in diesem Jahr finden wieder ergänzend Kunstausstellungen statt. Im Torhaus Legge stellen die Künstlerinnen Karin Dust, Marlies Schleß und Helga Vahrenhorst ihre neuen Werke aus. Im Kulturhaus Tecklenburg sind der Kunstkreis Georgsmarienhütte und die Ateliergemeinschaft Rheine-Kunst mit ihren Werken zu Gast.