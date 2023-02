Bollerwagen-Umzug feiert Premiere

Vereine, Nachbarn und Feuerwehr haben bereits zugesagt: Sie wollen teilnehmen am ersten Bollerwagen-Umzug in Leeden. Bereits zur Premiere kommen also viele kleine und große Närrinnen und Narren.

Eine närrische Hochburg war Leeden eigentlich nie, auch wenn dort früher das eine oder andere Karnevalsfest gefeiert worden ist. Aber das kann sich ändern, denn in diesem Jahr gibt es zum ersten Mal einen „Bollerwagen-Umzug“ für Kinder und Familien. Und wenn man bedenkt, dass auch Ladbergen klein mit Bollerwagen angefangen hat und der Rosenmontagszug dort nun zu einem großen Event geworden ist, lässt das für die Zukunft Einiges für Leeden erahnen. Und es gibt nicht nur einen Umzug in Leeden, sondern auch eine Karnevalsparty für Kinder. Am Freitag, 17. Februar, ist es so weit.