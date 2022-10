Bunte Vielfalt für Groß und Klein

Endlich wieder ein Martinsmarkt – mit allem was dazugehört. Die IG Ledde lädt dazu am 5. November ein.

Wie so viele andere Veranstaltungen auch musste der beliebte Martinsmarkt zwei Jahre lang pausieren.

Doch nun soll es ihn wieder geben: Die Interessengemeinschaft Ledde (IGL) lädt am Samstag, 5. November, von 14.30 bis 18 Uhr zu dieser traditionellen Veranstaltung auf den Schulhof der Grundschule ein.

Bereits um 13 Uhr wird ein Fußballturnier der Grundschüler auf dem neu angelegten Soccerfeld angepfiffen. Die Siegerehrung wird Bürgermeister Stefan Streit ab 14.30 Uhr vornehmen und gleichzeitig den Markt eröffnen. Anschließend unterhalten die jungen Einradfahrer vom Radsportverein Bergeslust Leeden die Zuschauer mit ihren Fahrkünsten. Für Kaffee und Kuchen sorgen die Landfrauen in der Aula der Schule, aber auch viele Stände auf dem Schulgelände bieten Kulinarisches, teilt die IG mit.

Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell und Kinderschminken, angeboten durch Mitarbeiterinnen des Kindergartens Senfkorn. Die Größeren dürfen sich auf der mobilen Kegelbahn ausprobieren.

Flohmarkt

Große Anziehungskraft hatte auch immer der Flohmarkt, der wieder in der Turnhalle vom Förderverein der Grundschule ausgerichtet wird. Anmeldungen hierfür werden noch von Christine Schaefers entgegengenommen (E-Mail kuehn-schaefers@t-online.de).

An vielen weiteren Ständen auf dem Schulhof wird es Selbstgefertigtes zu kaufen geben. Die Tombola wartet wieder mit vielen attraktiven Preisen auf die Losgewinner.

Die IGL begrüßt es nach eigenen Angaben sehr, dass die Ledder Werkstätten mit einem Stand vertreten sein werden. Auch die besondere Aktion „Ledde pflanzt Obst“ wird am Stand der Interessengemeinschaft den Ledderanern vorgestellt.

Herzenswünsche

Die evangelische Kirchengemeinde hat sich etwas Besonderes überlegt. In Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum am Mühlenbach hat sie die Aktion „Herzenswünsche“ gestartet. Jeder der 16 Bewohner hat einen Herzenswunsch für die Adventszeit formuliert und auf eine Karte geschrieben, die dann am Kirchenstand an solche Besucher verteilt werden, die gerne einen dieser Wünsche erfüllen möchten.

Um 16.30 Uhr beginnt für die Jüngsten mit ihren Laternen der Martinsumzug, zunächst mit der Geschichte des Sankt Martin, in Szene gesetzt von Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff zusammen mit den Kindern des Kindergartens Kükennest. Danach setzt sich der Martinszug mit den Kindern und deren Familien unter Begleitung des Posaunenchores Ledde in Bewegung. Mit dem traditionellen Stockbrotbacken gemeinsam mit den Pfadfindern oder einer letzten Runde auf dem Karussell findet der Martinsmarkt gegen 18 Uhr seinen Abschluss.