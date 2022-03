Buntes Programm und Sonderaktionen

Eine Mischung aus innovativer Technik und traditionellem Handwerk mit Nützlichem und Dekorativem für Haus und Hof oder auch exklusive Geschenkideen bietet die Frühjahrsschau, zu der die Interessengemeinschaft Brochterbeck und die ortsansässigen Geschäftsleute am Sonntag einladen. Ab 11 Uhr ist zudem verkaufsoffen.

Frühjahrsschau in Brochterbeck

Die Interessengemeinschaft Brochterbeck und die ortsansässigen Geschäftsleute des Golddorfes laden am Sonntag, 20. März, zur Frühjahrsschau ein. Sie findet von 11 bis 18 Uhr statt.

Die Geschäftsleute des Dorfes zeigen Neuheiten und locken mit Angeboten und Sonderaktionen. Ab 11 Uhr ist verkaufsoffen. Beim Bummel durch den Ort erwartet die Besucher ein „buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt“, versprechen die Organisatoren. Dazu gehört eine Mischung aus innovativer Technik und traditionellem Handwerk mit Nützlichem und Dekorativem für Haus und Hof oder auch exklusive Geschenkideen.

Die Landjugend betreut ein Karussell für die kleinen Besucher, und auch ein Mini-Mähdrescher vom Landwirtschaftlichem Ortsverein ist in Aktion zu erleben. Eine Hüpfburg und ein Süßigkeiten-Stand werden am Autohaus Wieschebrock platziert. Der Verein Kinderdorf Irati präsentiert sich in der Fahrschule Stöcker mit fair gehandelten Produkten, einem Frühlingsbasar und Informationen und Handarbeiten aus dem Kinderdorf. Für das leibliche Wohl sorgt neben Imbissständen und Getränkewagen auch die örtliche Gastronomie. Kostenfreie Parkplätze sind vorhanden.