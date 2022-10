Chor lädt zu seiner Stunde der Besinnung ein

„Frieden für die Welt“ – unter diesem Gedanken lädt der Kirchenchor Heilig Kreuz zu einer kirchenmusikalischen Andacht ein am Sonntag, 13. November, um 16 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul.

Es ist der Volkstrauertag, an dem in besonderer Weise der Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges gedacht wird, aber auch aller Opfer von Krieg, Terror und Gewalt, denn noch immer gibt es Krieg an vielen Orten in der Welt. Die Erinnerung an die Vergangenheit und die Ereignisse der Gegenwart mahnen nicht zu vergessen, wie bedroht der Friede ist.

Stunde der Besinnung

Der Chor lädt ein zu einer Stunde der Besinnung mit Liedern, Texten und Gebeten rund um das Thema Frieden, den die Menschen persönlich und die Welt dringender brauchen denn je.

So heißt es in einem der Lieder, die gesungen werden: „Wir sind Menschen einer Erde, wir sind Menschen einer Welt. Auf der Erde Friede werde, der die Welt zusammenhält.“