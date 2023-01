Christian Brönstrup ist neuer Vorsitzender

Dieses Jahr wird ein besonderes für den Schützenverein Leeden-Loose von 1898: Er feiert sein 125-jähriges Bestehen. Die Planungen für das Jubiläumsschützenfest sind in vollem Gange. Gastvereine und Ehrengäste wurden eingeladen, Musiker und Rahmenprogramm sind bestellt. Gefeiert wird am 17. und 18. Mai.

Das Jubiläum war eines der Themen bei der Mitgliederversammlung. Außerdem hat der Verein nun einen neuen ersten Vorsitzenden: Christian Brönstrup.

Zur Versammlung begrüßte der bis dato erste Vorsitzende Rainer Horstmann 37 Mitglieder. Es konnten 18 neue Mitglieder im SV Loose begrüßt werden, es gab fünf Austritte, teilt der Verein in einem Pressebericht mit. Aktuell hat er 114 Mitglieder.

144 Mitglieder

Dem Bericht des Schriftführers mit einem Rückblick auf 2022 folgte der Bericht des Schießwarts. Beim Tellerschießen wurde zum dritten Mal in Folge der Titel verteidigt. Beim Königsschießen des Heimatschützenbundes wurde Platz 27 von 55 Mannschaften erreicht.

Bei den Wahlen wurde Christian Brönstrup bei einer Enthaltung mit großer Mehrheit zum ersten Vorsitzenden bestimmt. Als zweite stellvertretende Vorsitzende wurde Rosi Riesenbeck wiedergewählt. Erster Schriftführer bleibt Thomas Riesenbeck. Neuer zweiter Kassierer wurde Heiner Wiewinner. Wiedergewählt als erster Schießwart wurde Volker Kröner sowie als Oberst: Wiederwahl Ulrich Rogge.

Fahnenträger und Fahnenoffiziere bleiben Dietmar Joachim, Heiko Ullmann und Karsten Tiemann, neues Mitglied bei den Fahnenoffizieren ist Christina Cord. Als Jungfahnenträger und Fahnenoffiziere fungieren weiterhin Luca Haunhorst, Frederik Joachim und Pascal Uies, neu dabei ist Hannah Westermann. Zwei Damen bei den Fahnenträgern sind vermutlich einmalig im Altkreis Tecklenburg, schreibt der Schützenverein.

Wiedergewählt in den Festausschuss wurde Jürgen Mandrella, neu dabei ist Florian Lindhammer. Neuer Kassenprüfer ist Maximilian Herkenhoff.

Weibliche Fahnenträger

Wichtiges Thema war das Jubiläumsschützenfest. Der Ablauf ist wie folgt geplant:

Am 6. April ist das Kinderkönigschießen beim Ostereierschießen. Am 22. April findet das Königs-, Vereinsmeister und Plakettenschießen mit Proklamation des neuen Königs statt. Am 29. April ist ein Fototermin am Schützenhaus mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Stiftskirche und Fahne ausholen bei Heiko Ullmann. Am Mittwoch, 17. Mai, ist nach dem Ausholen der Königin Tanz im Zelt. Groß gefeiert wird am Donnerstag, 18. Mai.

Abschließend bedankte sich der scheidende erste Vorsitzende Rainer Horstmann für das Vertrauen in den letzten acht Jahren, das man ihm entgegen gebracht hat, und die gute Zusammenarbeit im Vorstand.

Termine: Samstag, 11. Februar, Wanderung mit Grünkohlessen, 14 Uhr ab Schützenhaus (Anmeldung erforderlich). Samstag, 11. März, ab 9 Uhr Arbeitseinseinsatz am Schützenhaus.