Christian Brönstrup regiert in Loose

Viel Sonnenschein gab es beim Schützenfest des Schützenvereins Leeden-Loose von 1898. Zwei lange Jahre mussten vergehen, bis endlich wieder ein Horrido in Loose erschallte. Das Schützenfest startete traditionell am Mittwoch vor Himmelfahrt mit dem Ausholen der Fahne, diesmal beim Schützenbruder Christian Brönstrup in Leeden. Dort wurden auch die Sieger des Plakettenschießens, die Vereinsmeister und der Gewinner des Otto-Kröner-Pokals geehrt. Nach dem Einmarsch mit den Fahnen wies der Vorsitzende Rainer Horstmann in seiner Dankesrede darauf hin, das in diesem Jahr die „Alte Fahne“ 100 Jahre alt geworden ist.

Anschließend ging es laut Bericht des Vereins auf einen langen Marsch mit dem Spielmannszug des TV Hohne zum Festplatz in Loose. Glück für alle Marschierenden, dass auf dem Weg das Anwesen der Schützenfamilie Peters/Joachim liegt, wo sich alle noch einmal stärken konnten.

Mitglieder geehrt

Im Festzelt wurden langjährige Mitglieder des Vereins geehrt. Im Jahr 2020 war Ferdinand Grunwald 25 Jahre im Verein, 40 Jahre im Verein waren im Jahr 2021 Hendrik Brackmann und Christian Brönstrup. In diesem Jahr 2022 stehen folgende Jubiläen an: 40 Jahre Mitglied im SV Loose sind Edgar Wehmeier, Hermann Pötter und Heinrich Peters. Seit 50 Jahren sind Horst Hinnah und der Ehrenfahnenträger Manfred Müller Mitglied. Auf stolze 70 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein Loose blicken Willi Brackmann, Otto Schulte und der Ehrenschriftführer Helmut Tiemann zurück.

Im Anschluss an die Ehrungen stand die Proklamation des neuen Königs Christian Brönstrup und des Kinderkönigs Carlos Werremeyer an. Nach dem offiziellen Teil startete nach dem Einzug der beiden Brudervereine aus Leeden und Osterberg der öffentliche Tanzabend. Die Showband „Nightflames“ sorgte für ausgelassene Feierstimmung bis tief in die Nacht. Auch der Shuttle Service zwischen Leeden und dem Festplatz war wieder im Einsatz und brachte viele Besucher am ersten Tag des Schützenfestes zum Festplatz.

Am Himmelfahrtstag traf sich die Vereinsmitglieder um 13 Uhr auf dem Hof Lüdike in Leeden, um gemeinsam mit dem Spielmannszug des TV Hohne die neue Königin Anja Bergjohann auszuholen. Bei herrlichem Sonnenschein gab es bei der Königin Kaffee, Kuchen und gekühlte Getränke. Der Hofstaat besteht aus König Christian Brönstrup und Königin Anja Bergjohann, dem Adjutantenpaar Heiner und Daniela Wiewinner und den Ehrenpaaren Birgit und Dietmar Joachim sowie Petra und Volker Kröner. Kinderkönig wurde Carlos Werremeyer, zu seiner Kinderkönigin wählte er Sophie Kaiser. Den Hofstaat komplettieren Levi Schenk und Colin Bruneel.

Brudervereine empfangen

Nach einem schönen Nachmittag wurden König Christian und Königin Anja zurück zum Festplatz gefahren, der lange Zug der Schützen folgte marschierend zu den Klängen des Spielmannszugs des TV Hohne. An der „Alten Looser Schule“ (Firma Buck) wurden die beiden Brudervereine aus Osterberg und Leeden empfangen. Unter Begleitung des Spielmannszugs aus Velpe ging es zum Festplatz und ins Festzelt. In den Begrüßungsworten wies der Vorsitzende Rainer Horstmann auf ein weiteres Jubiläum in diesem Jahr hin: Vor genau 100 Jahren begann die Bruderschaft der beiden Schützenvereine aus Loose und Leeden. Diese hat bis heute Bestand und wird auf jedem Schützenfest der beiden Vereine ausgiebig gefeiert.

Anschließend folgte ein nicht alltäglicher Programmpunkt: In Würdigung besonderer Verdienste für den Schützenverein Loose wurden Altbürgermeister Wilfried Brönstrup und Hermann Pötter zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit ihrer Hilfe und ihrem großen Engagement sei es dem Verein nach langen acht Jahren Verhandlungen gelungen, das Grundstück, auf dem das Schützenhaus in Loose steht, zu erwerben, betonen die Schützen Loose.

Ehrenmitglieder

Anschließend startete das Nachmittagsprogramm. Im Schützenhaus versorgten fleißige Vereinsmitglieder und freiwillige Helferinnen die Gäste mit selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. Für die kleinen Gästen war das Team vom „Koala Kindertraum“ mit einer Hüpfburg am Festplatz.

Bis gegen 17 Uhr veranstalteten die beiden Spielmannszüge ein Platzkonzert, danach spielte das Blasorchester „Georgsmarienhütte“ zu einem weiteren Konzert auf. Den Abschluss machte wieder das Team von „JB Event- und Veranstaltungsservice“ mit einer Schlagerparty, die bis in die späte Nacht dauern sollte. Den zahlreichen Besuchern und den versammelten Schützen sei ein unvergessliches Schützenfest geboten worden, resümieren die Verantwortlichen zufrieden.

Der Großereignis endete am Freitagmorgen mit dem Aufräumen und dem abschließenden gemeinsamen Frühstück aller Helfer, bei denen sich der Vereinsvorstand für den geleisteten Einsatz und die vielen Arbeiten in den letzten Tagen bedankte.