Cowboys, Country und gute Freunde

Seit einem halben Jahr lebt Sophia Müller-Bromley als deutsche Juniorbotschafterin in den USA, genauer gesagt in Nampa (Idaho). Was die Schülerin des Graf-Adolf-Gymnasiums dort bislang erlebt hat? Neben Highlights wie Halloween und Thanksgiving oder den vielen großen Ausflügen sind es eigentlich mehr „die kleinen Dinge wie Kinobesuche mit Freunden, Walmart-Shopping und das Leben an einer amerikanischen High School, die mir am meisten Spaß machen“, sagt sie.

Seit dem 3. August lebt Sophia Müller-Bromley als deutsche Juniorbotschafterin in den USA, genauer gesagt in Nampa (Idaho). Was die Schülerin des Graf-Adolf-Gymnasiums dort bislang erlebt hat, schildert sie in folgendem Bericht:

„Nach meiner Ankunft ging die Schule los und somit auch die American High School-Erfahrungen, Football-Spiele und das Kennenlernen neuer Menschen. Mit meiner Gastfamilie war ich Wasserskifahren und auf einem Konzert von den Jonas Brothers. „Homecoming“, das letzte Football-Spiel der Saison und ein Sommerball beendeten schließlich den Sommer und es wurde kälter. Mittlerweile hatte ich schon viele Freunde gefunden, mit denen ich meine Freizeit verbringe.

Das nächste Highlight war Halloween. Alle haben ihre Häuser geschmückt, und es gab Feste, auf denen Kürbisse verkauft wurden und Attraktionen wie Pony-Reiten, Mais-Bäder, Apfel-Schießen und Maislabyrinths. Nach einem viertägigen Ausflug nach New Orleans, Louisiana, bin ich mit meiner Gastfamilie in die Berge gefahren, wo sie mir das Schießen beigebracht hat. Das gehört bei einem Amerika-Aufenthalt natürlich dazu.

Thanksgiving rückte heran und den ganzen Tag lang haben wir gegessen und Spiele gespielt. Über Weihnachten bin ich nach Miami, Florida, geflogen und habe dort meine Familie aus Deutschland getroffen. Statt weißer Weihnachten hatten wir also Weihnachten am Strand! Vom Strand in Miami ging es dann für meine Familie wieder zurück nach Deutschland und für mich zurück ins weiße Idaho, wo die Ski-Saison bereits angefangen hatte. Mit meinem Ski-Team von der Schule fahre ich jeden Samstag in die Berge und mit meiner Gastfamilie war ich Snowmobil fahren.

Neben den vielen großen Ausflügen sind es eigentlich mehr die kleinen Dinge wie Kinobesuche mit Freunden, Walmart-Shopping und das Leben an einer amerikanischen High School, die mir am meisten Spaß machen. Auch sehr interessant sind die kulturellen Unterschiede; nicht nur das allgemeine Sozialverhalten, auch Politik und Religion sind großgeschriebene Themen. In Idaho leben überwiegend Republikaner, und die am stärksten vertretene Religion ist LDS (Church of Jesus Christ of Latter Day Saints), auch bekannt als Mormonen. Allgemein ist Idaho sehr an den Countrystyle angelehnt; viele Farmer, Country-Musik und -Essen, große Autos, große Straßen und Cowboys.

Letzte Woche war ich mit anderen Austauschschülern aus vielen unterschiedlichen Ländern im Kapitol in Idaho, und wir haben die Bürgermeisterin getroffen und uns mit ihr unterhalten. Danach waren wir bei einem Hockey-Spiel und haben uns Idaho gegen Kansas City angeguckt.

Für die vielen Erfahrungen, die ich hier machen darf, bin ich sehr dankbar. Ich bin hier mit einem Stipendium vom Parlamentarischen Patenschafts-Programm (www.bundestag.de/ppp) und meine Aufgabe ist es, als Juniorbotschafterin Deutschland zu repräsentieren. Falls ihr mehr an meinen Erfahrungen teilhaben oder Euch vielleicht selbst bewerben wollt, könnt ihr mir gerne bei Instagram (s0phia.mb) folgen oder mich dort bei Fragen anschreiben.“