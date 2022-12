Damit Familien stärker werden

Die Jugendhilfeeinrichtungen des Landschaftsverbandes in Marl und Tecklenburg unterstützen Familien. Die Kinder und Jugendlichen werden in Gruppen und Einzelsettings pädagogisch betreut. Was aber oft fehlt, sind positive Erlebnisse und gemeinsame Aktionen mit den Familien. Dafür hat der Verein „Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen“ jetzt Geld gesammelt.

Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro ermöglicht der Verein „Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen“ Kindern und Jugendlichen, die von zwei Jugendhilfeeinrichtungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Marl und Tecklenburg ambulant begleitet werden, besondere Freizeiterlebnisse. Beschäftigte und Vermittler der Provinzial Versicherung haben diesen Verein gegründet, um sich gemeinsam für soziale und gemeinnützige Zwecke zu engagieren.

Anne Wimmersberg und Michael Eßer vom Vereinsvorstand sowie Vereinsmitglied Ansgar Pöppelmann übergaben jetzt einen symbolischen Scheck an den Direktor des LWL, Dr. Georg Lunemann, sowie an LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers.

Die Jugendhilfeeinrichtungen des Landschaftsverbandes in Marl und Tecklenburg unterstützen Familien mit ambulanten Erziehungshilfen. Die Kinder und Jugendlichen werden in Gruppen und Einzelsettings pädagogisch betreut. Was aber oft fehle, heißt es im Pressebericht, seien positive Erlebnisse und gemeinsame Aktionen mit den Familien. Genau dafür sei die Spende schon eingesetzt worden. Das LWL-Jugendhilfezentrum hat bereits mit neun Familien den „Burgers Zoo“ in Arnheim besucht. „Wir sind dankbar, dass uns als Familie durch die Spende nach langer Zeit wieder ein toller Ausflug ermöglicht wurde, den wir selbst nicht hätten finanzieren können“, wird ein Teilnehmender im Pressetext zitiert. In den nächsten Tagen werden weitere Kinder und Jugendliche mit ihren Familien eine spezielle Weihnachtsaufführung des Zirkus Flic Flac in Dortmund besuchen.

Das LWL-Jugendheim Tecklenburg setzt das Geld für zusätzliche Ferienangebote in den Sommer- und Herbstferien ein: Ausflüge in Schwimm- und Erlebnisbäder, Outdoor-Action oder kulturelle Aktivitäten sollen für ein Gemeinschaftsgefühl in den Gruppen sorgen und die Familien stärken.

„Die heutigen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass das Geld genau dort angekommen ist, wo es dringend gebraucht wurde“, sagte Vorstandsmitglied Anne Wimmersberg.