Dank an die vielen Engagierten

Die Hilfsaktion „Von Kindern für Kinder“, an der unter anderem das Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) beteiligt war, ist hervorragend angekommen. Das berichtet Daniel Blotenkämper, einer der Initiatoren und selbst ehemaliger GAG-Schüler. Er schreibt von der Aktion für geflüchtete Kinder aus der Ukraine, an der sich Kinder, Schulen, Unternehmen und engagierte Menschen beteiligt haben:

„Die Idee, Kindern aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflohen sind und die plötzlich ihre Schule, ihr Land, ihre Sprache und ihre nächste Umgebung verlassen mussten, Schulmaterial zur Verfügung zu stellen, kam uns dank einer geflüchteten Familie, einer Mutter mit ihren vier Kindern, die bei einem unserer Nachbarn nach den ersten Kriegstagen untergekommen war. Die Kinder sollten bald in eine polnische Schule integriert werden, die Familie war aber nur mit ein paar Tüten in der Hand geflüchtet. Anlass für die Hilfsaktion war auch ein anderer, kleiner Junge, der erzählte, wie sein Kindergarten und seine Buntstifte bombardiert worden waren.

Kindergarten bombardiert

Wir können jetzt keine Kindergärten und Schulen in der Ukraine wieder aufbauen, also haben wir mit Buntstiften und Schulmaterial angefangen.

So haben wir begonnen, mit einer Schule in Deutschland zusammenzuarbeiten und Schulmaterial zu sammeln. Dank des Engagements von Evelyn Futterknecht, Werner Blotenkämper, Kindern und Eltern des Graf-Adolf-Gymnasiums Tecklenburg, auch dank der Westfälischen Nachrichten, kam die Sammlung von Rucksäcken und Schulranzen sowie von anderen Materialien wie Stifte, Hefte, Brotdosen, Trinkflaschen in Schwung. Schon sehr schnell schloss sich das Hannah-Arendt-Gymnasium Lengerich an.

Die Anzahl der gesammelten Rucksäcke und Schulmaterialien hat uns sehr überrascht. Glücklicherweise bot uns die Firma Windmöller & Hölscher aus Lengerich an, die Hilfsgüter zu uns nach Polen zu transportieren. Windmöller & Hölscher fährt schon seit Kriegsbeginn Hilfsgüter für die Ukraine. Wir danken dem Unternehmen und dem Fahrer Markus Föster für ihre unglaubliche Hilfe und ihr Engagement. Unerwartet erhielten wir auch eine süße Ergänzung zu den Schulmaterialien von der Firma Cewe Deutschland in Form von vielen Kartons mit schokoladigen Süßigkeiten.

In den nächsten Tagen werden wir mehr davon berichten, wo die Hunderte von Schultaschen mit Ausrüstung gelandet sind und wie sich unsere Aktion weiterentwickelt. Wir wollen weiter sammeln.

Nochmals vielen Dank an alle für die Hilfe. Es ist eine tolle Erfahrung für uns und eine Gelegenheit, viele engagierte Menschen kennenzulernen.“