Das Bad hat nun ein Becken

Sieben mal 18 Meter ist es groß und fasst 170 000 Liter Wasser. kein Wunder also, dass das neue Außenbecken nicht mit einem normalen Lkw, sondern mit einem Schwertransporter angeliefert werden musste. In den frühen Morgenstunden des Donnerstag war es so weit. Ein Kran wartete bereits, um das Becken mit viel Fingerspitzengefühl an Ort und Stelle zu hieven. Das Erlebnisbad des Regenbogencamps nimmt deutlich sichtbare Formen an.

„ »Der Neubau verbindet Sport und Erholung.« “ Marc Voßhall

Auf einer Fläche von insgesamt rund 230 Quadratmetern sollen sich voraussichtlich ab dem Sommer die Wasserratten vergnügen können. Zum Neubau gehört ein großes Innenbecken, von dem aus man nach draußen schwimmen kann. Hinzu kommt ein kindgerechtes Becken mit einem Spielturm. Auf dem Dach entsteht nach Angaben des Regenbogencamps ein Wellnessbereich mit Behandlungsräumen und Saunen.

„Der Neubau verbindet Sport und Erholung. Schwimmer können klassisch ihre Bahnen ziehen. Daneben können Ruhe Suchende die Saunen mit angeschlossenem Wellnessbereich nutzen“, so Marc Voßhall, Mitglied der Geschäftsleitung.

Der Neubau war notwendig geworden, nachdem ein Brand im Sommer 2019 das alte Bad zerstört hatte. Damals hatte das Dach durch einen technischen Defekt Feuer gefangen und einen Großeinsatz der Tecklenburger Feuerwehr mit allen vier Löschzügen ausgelöst. Die Schadenshöhe wurde damals mit rund drei Millionen Euro beziffert.

Im August vergangenen Jahres hatten die Arbeiten für das neue Erlebnisbad begonnen. Geplante Investitionskosten: 3,5 Millionen Euro.