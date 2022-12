Das Defizit liegt bei 1,6 Millionen Euro

Es war ein bewegtes Jahr mit tief greifenden Veränderungen, auf das Bürgermeister Stefan Streit in der letzten Ratssitzung des Jahres am Dienstagabend zurückblickte. Im festlich dekorierten Saal der Historischen Gaststätte Franz hatten sich die Kommunalpolitiker eingefunden, um unter anderem Zahlen und Daten über den Haushalt 2023 zu erfahren. Die Verabschiedung des städtischen Etats ist für den Januar geplant.

Man habe noch abgewartet, da noch nicht alle Zahlen vorgelegen hätten, so Stefan Streit. Dazu gehört zum Beispiel ein Förderbescheid des Landes über 300 000 Euro, der nun vorliege. Mit dem Geld sollen die Kosten durch die Corona-Belastung abgefedert werden.

Weniger Corona und dadurch mehr Freiheiten habe es vor einem Jahr gegeben. Doch dann sei Fürchterliches geschehen: der Krieg in der Ukraine. Eine Welle von Flüchtlingen, Energiekrise, teure Preise und eine Inflation, die so groß war wie zuletzt vor 40 Jahren, seien die Folge gewesen. Das alles habe die Menschen näher zusammengebracht. Das gelte auch für das ehrenamtliche Engagement, das es trotz enormer Belastung gegeben habe.

Enorme Belastungen

Enorme Belastungen gibt es auch für den städtischen Haushalt 2023 mit einem Defizit in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Da es aber in den vergangenen Jahren gelungen sei, die Rücklagen zu erhöhen, könne der Fehlbedarf damit fiktiv ausgeglichen werden.

Bei den Ausgaben schlägt unter anderem die Kreisumlage zu Buche. Die Erhöhung sei zwar deutlich abgemildert worden, trotzdem bedeute sie ein Plus in Höhe von 430.000 Euro für Tecklenburg.

Für das kommende Jahr seien zudem einige Investitionen vorgesehen. Insgesamt fließen rund drei Millionen Euro in das Feuerwehrgerätehaus in Brochterbeck, das im ehemaligen Raiffeisen-Markt entsteht. Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Ledde werden vier Millionen Euro fällig (eine Million davon im kommenden Jahr).

Ehrenamtskonzept

Bei der Feuerwehr gebe es jetzt ein Ehrenamtskonzept, das bei der Nachwuchssuche helfen soll. Dazu gehört unter anderem ein Zuschuss für den Führerschein für junge Feuerwehrleute.

2,5 Millionen Euro fließen 2023 in die Erweiterung der Grundschule in Brochterbeck. Insgesamt sind dafür vier Millionen Euro vorgesehen. Für rund 300.000 Euro sollen Fachräume am Graf-Adolf-Gymnasium saniert werden.

Für die Sanierung des Kulturhauses sollen 2,6 Millionen Euro, verteilt über vier Jahre, zur Verfügung gestellt werden. Diese Maßnahme sei nur mit Fördermitteln zu stemmen, so Stefan Streit.

1,3 Millionen Euro sind vorgesehen für die Einfach-Sporthalle in Tecklenburg.

Als weitere Projekte nannte der Bürgermeister den Radwegebau, die Maßnahmen „rund um die Dorfkirche“ in Ledde, die Verkehrsberuhigung der Rosenstraße in Leeden und die Neugestaltung des Kurparks. Ein Thema für die Zukunft: ein digitales Park-Leit-System.

Mit einem Dank an seine engagierten Mitarbeiter in der Stadtverwaltung schloss der Bürgermeister seine Ausführungen. Die Fraktionen treten nun in die Haushaltsberatungen ein.