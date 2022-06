Das ist Lebensfreude pur

Dieses Musical hat einen hohen Suchtfaktor: „Sister Act“ begeisterte bei der Premiere mit einem dreistündigen Feuerwerk an guter Laune. Mittendrin: Ein Nonnen-Chor, der es in sich hat.

Wenn Deloris den Takt angibt und die Nonnen zur Höchstform auflaufen, dann ist das so mitreißend, dass das Publikum begeistert mitgeht und immer wieder Szenenapplaus spendiert.

Diese Nonnen sind voll überschäumender Lebensfreude – und der kann sich niemand entziehen. Es dürfte keinen einzigen Besucher geben, der die Freilichtbühne am Freitagabend nicht in bester Laune verlassen hat. Nach einem dreistündigen Feuerwerk aus mitreißendem Gesang, witzigen Sprüchen und Pointen, die das Publikum immer wieder in schallendes Gelächter ausbrechen ließen, gab es zum Abschluss der Premiere von „Sister Act“ viele Minuten anhaltende stehende Ovationen – die bereits begannen, bevor das letzte Musikstück verklungen war.