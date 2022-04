Das lange Warten hat ein Ende

So wird es bald wieder sein: Ein buntes Bild auf der Bühne, wie hier im Sommer 2019 bei „Don Camillo und Peppone“. Die Vorbereitungen laufen bereits, an den Kulissen wird schon gearbeitet.

Darauf haben die Akteure hingefiebert und die Musicalfans lange gewartet: Es geht wieder los auf der Freilichtbühne. In gut vier Wochen steht die erste Premiere an. Dann wird „Der Zauberer von Oz“ gezeigt. Die Pfingstgala sowie die Musicals „Sister Act“ und „Der Besuch der alten Dame“. Die Besetzungsliste steht, der Kartenverkauf läuft wieder normal. Abstände sind auf der Bühne nicht mehr einzuhalten. „Wir haben keine Vorschriften“, freut sich Radulf Beuleke, Vorsitzender der Freilichtspiele, auf die Saison.

Am Wochenende nach Ostern beginnen auf der Bühne die Proben für das Kindermusical. In „Der Zauberer von OZ“ wird mit viel Musik die fantastische Reise der jungen Dorothy in das ferne Land OZ erzählt. Von einem Sturm verwirbelt, trifft sie auf Hexen und viele seltsame Figuren in einer fremden Welt voller Abenteuer, bis sie das Geheimnis des großen Zauberers lösen kann und vielleicht auch zurückfindet in ihre Heimat.

Der Zauberer von Oz

Zehn Musical-Profis und 40 junge Mitspieler bilden ein lebendiges Ensemble, wie in den Vorjahren vom Erfolgsteam Janina Niehus und Jan Altenbockum als Regisseure motiviert. „Die Kostümentwürfe von Janine Hagedorn werden zurzeit von der Schneiderei umgesetzt, parallel arbeitet Jens Janke als Bühnenbildner zusammen mit seinem Team an den Kulissen für OZ, zwischen Kansas und der Smaragdstadt ein bunter Bilderbogen für Dorothys ungewöhnliche Reise“, berichten die Freilichtspiele. Giorgio Radoja hat die gesamte Musik für das Musical noch einmal überarbeitet und den Darstellern angepasst. Schon acht Tage nach Probenbeginn finden die Musikaufnahmen im Studio Kid Room Music in Greven statt, so dass auch wieder eine CD angeboten werden kann.

Pfingstgala ist ausverkauft

„Der Zauberer von Oz“ feiert am Sonntag, 22. Mai, um 15 Uhr Premiere. Das Musical wird bis zum 24. August gezeigt. Die Schulvorstellung am 8. Juni ist bereits ausverkauft. Das gilt auch für die Pfingstgala „Musical meets Pop“.

Parallel dazu sind inzwischen die Besetzungen für die Pfingstgala, für „Sister Act“ und „Der Besuch der alten Dame“ auf der Homepage (www.buehne-tecklenburg.de) veröffentlicht und enthalten hochkarätige Namen von Darstellern wie Thomas Borchert, Wietske van Tongeren, Fabio Diso und Katia Bischoff.

„Der Vorverkauf für alle Vorstellungen läuft weiterhin unvermindert gut. Die Sehnsucht nach Erlebnis und Theater zeigt sich auch im steigenden Ticketverkauf“, ist das Team der Freilichtspiele mehr als zufrieden. Und wenn dann noch das Wetter mitspielt, steht einer erneut erfolgreichen Saison nichts im Wege.

„Sister Act“ feiert am Freitag, 24. Juni, um 20 Uhr Premiere. „Der Besuch der alten Dame“ ist am Freitag, 22. Juli, um 20 Uhr zum ersten Mal zu sehen.