Das Projekt nimmt Fahrt auf

Zuhause proben und singen, wann immer man Zeit und Lust hat. Und dann im Sommer zusammenkommen zu einem Konzert und gemeinsam Lieder präsentieren. Das ist – vereinfacht beschrieben – das Projekt „Klingende Kirche“ der evangelischen Kirchengemeinde. Im Februar ist es gestartet (wir berichteten). Nun ist es Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Fast 60 interessierte Menschen haben sich zu dem Projekt angemeldet, freut sich Harald Budke, Leiter des Chors Miteinander und Organist in der Kirchengemeinde. Darunter seien erfahrene Chorsänger und -sängerinnen, aber auch Menschen, die einfach gerne singen, dies aber noch nie in einem Chor getan haben. „In der Klingenden Kirche können alle mitmachen, denn alles, was notwendig ist, ist Spaß am Singen“, so Budke.

Übungsvideos

Für die Proben gibt es Übungsvideos auf Youtube. Dort erklingt die Melodie und die Noten und der Text sind zu sehen. Gesungen wird eine Liedermischung querbeet aus Rock/Pop-, Klassik- und Kirchenliteratur in deutscher und englischer Sprache. Das Team der „Klingenden Kirche“ hat die ersten fünf Lieder bereits ausgewählt und im Youtube-Channel der „Klingenden Kirche“ online gestellt. „Die Lieder sind sehr stimmungsvoll und können mit und ohne Notenkenntnisse über die Übungsvideos zuhause und unterwegs und immer dann geprobt werden, wenn Zeit und Lust dazu besteht“, schildert Budke. Denn das ist das Spannende an der „Klingenden Kirche“: Die Sänger und Sängerinnen treffen sich erstmals am 19. Juni und werden die Lieder unter Leitung von Harald Budke und mit Begleitung der Band Stückwerk gemeinsam „uraufführen“. Ein Publikum wird es dabei nicht geben. Die Sänger und Sängerinnen sind Akteure und Zuhörer zugleich und gestalten so eine musikalische und emotionale Zeit für alle, die in der „Klingenden Kirche“ mitmachen.

Die Organisatoren hoffen am 19. Juni auf eine volle „Klingende Kirche“ und weisen darauf hin, dass noch Plätze in diesem besonderen Chor frei sind. Anmeldungen sind weiterhin möglich über die Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde Tecklenburg (www.ek-te.de).