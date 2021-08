Den eigenen Lebensstil verändert

Antonia Brinkmann und Marleen Mügge engagieren sich für den Umweltschutz. Sie berichten, wie die Arbeit der Fridays for Futur-Bewegung in Corona-Zeiten läuft und wie sich ihr eigener Lebensstil verändert hat.

„Wir wären auch mit 20 Leuten zufrieden gewesen“, gibt Antonia Brinkmann rückblickend zu. Vergleichswerte habe man ohnehin nicht gehabt, innerhalb von zwei Monaten wurde die erste Demonstration in Tecklenburgs Altstadt organisiert – für den Umweltschutz im Rahmen der Ortsgruppe von Fridays for Future. Fast zwei Jahre ist das jetzt her, am Ende streikten über 100 junge Menschen und bestätigten Antonia Brinkmann und Marleen Mügge in ihrem Engagement: den Kampf gegen den Klimawandel auf die Straße zu bringen – auch auf die in Tecklenburg.