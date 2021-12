Den Gewässern geht es gut

Die neue Kläranlage in Ledde leistet gute Arbeit. Rund 350 000 Kubikmeter Abwasser sind dort in den vergangenen 20 Monaten gereinigt worden.

„Die Gewässer sind in einem guten Zustand.“ Bernd Pieper ist sehr zufrieden mit der Wirkung der neuen Kläranlage in Ledde. Seit 20 Monaten ist sie in Betrieb. Rund 350 000 Kubikmeter Wasser sind dort seitdem gereinigt worden. Regelmäßige Überprüfungen, unter anderem des Ledder Mühlenbachs“, der in die Ibbenbürener Aa übergeht, beweisen die erfolgreiche Arbeit.

Zweimal im Jahr werden die Gewässer chemisch untersucht und einmal biologisch, erläutert des städtischen Fachbereichs Bauen, Planen und Umwelt. Bei der biologischen Untersuchung würden quasi „die Wasserflöhe gezählt“. Der Mühlenbach habe eine Hauptsammelfunktion. Dort landet das Wasser aus den Entwässerungsgräben der landwirtschaftlichen Flächen. „Tatsächlich ist der Zustand gut, von erhöhten Nitratbelastungen keine Spur“, sagt Pieper und verdeutlicht das anhand von Zahlen. Der Grenzwert für Trinkwasser liegt bei 50 Milligramm pro Liter – gemessen wurden im Bachwasser 2,5 Milligramm. „Wir haben hier keine Nitratbrühe.“

Die regelmäßigen Untersuchungen und Überprüfungen werden nicht nur durch die Mitarbeiter des Abwasserwerkes durchgeführt, sondern auch – unangekündigt – durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz.

Photovoltaikanlage geplant

Um die Umweltverträglichkeit der Anlage weiter zu erhöhen, möchte das Abwasserwerk im nächsten Jahr eine Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände der Kläranlage Ledde errichten. Insgesamt sollen 56 Module mit je 370 Watt installiert werden, die eine Leistung von 20,7 kW-Peak erzeugen.

Aufgrund des hohen und kontinuierlichen Strombedarfs der Kläranlage kann der erzeugte Strom zu 100 Prozent selbst genutzt werden, wodurch sich die Anlage innerhalb von nur 8,6 Jahren amortisiert. Mit der Vermeidung von 7408 Kilogramm CO 2 -Emmissionen kann mit der PV-Anlage ein Beitrag zu Klimaschutz geleistet werden.

Darüber wurde der Werkausschuss in der jüngsten Sitzung ebenso informiert wie über die Finanzlage. Vom Jahresgewinn des Abwasserwerkes im Jahr 2020 in Höhe von 560.079,36 Euro wird ein Betrag in Höhe von 373.872,86 Euro an den Haushalt der Stadt Tecklenburg abgeführt. Der Restbetrag in Höhe von 186.206,50 Euro soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Dem hat der Ausschuss zugestimmt. Das letzte Wort hat der Stadtrat, der am Dienstag, 21. Dezember, tagt.