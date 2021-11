Den Kindern zum Fest eine Freude bereiten

Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder in Rumänien werden ab sofort gesammelt. Die vier Grundschulstandorte sowie in Brochterbeck das Familienzentrum und der CJD-Kindergarten sind Annahmestellen.

„Ich schenk dir meinen Stern“ – unter diesem Motto läuft die Weihnachtspäckchen-Aktion, zu denen die Teutoburger Wald-Schule (alle vier Standorte), das Familienzentrum St. Peter und Paul und die CJD-Kindertagesstätte in Brochterbeck aufrufen. Dort können die Päckchen abgegeben werden, mit denen die Aktion „Kleiner Prinz“ bedürftigen Kindern und Waisenkindern in Rumänien eine Freude machen möchte.

„Die Armut in Rumänien ist durch die Corona-Pandemie noch größer geworden. An Weihnachtsgeschenke ist in vielen Familien und Heimen nicht zu denken“, so Tanja Blömker, die die Sammelaktion von Brochterbeck aus organisiert. Wer den Mädchen und Jungen eine Freude machen möchte, kann die Päckchen in den beiden Brochterbecker Kindertagesstätten oder in den Grundschulen bis einschließlich Montag, 22. November, abgeben.

Armut ist noch größer geworden

Die Geschenke sollten in einen stabilen Schuhkarton gepackt werden. Wünschenswert wären ein kleines Kleidungsstück (Mütze, Schal, Handschuhe oder ähnliches), Süßigkeiten aller Art (Plätzchen, Schokolade, Kekse, Gummibärchen, Müsliriegel, Hustenbonbons, Vitaminbonbons, Brausetabletten, Trockenobst, Nüsse, Marzipan oder anderes). Bei Lebensmitteln wird darum gebeten, darauf zu achten, dass sie noch mindestens sechs Monate haltbar sind.

Zusätzlich wäre für die Altersgruppe ein bis sechs Jahre ein Kuscheltier, eine Puppe, altersgemäßes Spielzeug oder Bilderbücher schön. Für die Schulkinder (sechs bis 15 Jahre) können es wahlweise Puzzles, Malblöcke, Stifte, Schulhefte, Knetmasse, Wasserfarbe oder ähnliche Dinge sein.

Wichtig: Die Angabe „Junge“ oder „Mädchen“ und die Altersangabe außen auf dem verpackten Schuhkarton. Der Karton muss gut verschlossen, sollte liebevoll in Weihnachtspapier verpackt und kann auch bemalt oder beklebt sein. Schnüre, Schleifen oder Anhänger sollten nicht verwendet werden, damit die Päckchen für den Transport gestapelt werden können.