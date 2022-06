Der Abschied fällt nicht leicht

Das Kollegium der Hauptschule beging den letzten Tag dieser so erfolgreichen Bildungseinrichtung mit einer besonderen Feierstunde, bevor Abschied genommen werden musste.

„Eine Ära geht zu Ende.“ Ebenso knapp wie treffend beschrieb Angela Müller-Muthreich, was am 24. Juni geschah. Zum letzten Mal wurde der Schlüssel zur Hauptschule umgedreht. Zum letzten Mal kamen alle Kolleginnen und Kollegen zusammen, zum letzten Mal klang ihr fröhliches Gelächter aus den Räumen. Und zum letzten Mal nahmen sie sich alle in den Arm. Die Hauptschule ist seit Freitag Geschichte. Nach 47 Jahren hieß es Abschied nehmen.