Der berühmte Detektiv ermittelt

Illustre Klienten und verschlagene Verbrecher tummeln sich in Landon auf der Baker-Street. Mitten drin: der berühmte Detektiv Sherlock Holmes. Was er erlebt, erfährt das Publikum am 19. November auf Haus Marck.

Sherlock Holmes alias Christoph Tiemann (Mitte) und seine Gehilfen ermitteln – in diesem Fall in Tecklenburg auf Haus Marck.

Schon oft wurde Sherlock Holmes verfilmt – doch selten hat man sich die Geschichten von Holmes-Erfinder Conan Doyle zum Vorbild genommen. Das stimmgewaltige Ensemble um Schauspieler Christoph Tiemann präsentiert die Original-Kurzgeschichten des Autors. „Eine Studie in Sherlock“ heißt das Live-Hörspiel, das am Samstag, 19. November, von 19 bis 21.45 auf Haus Marck präsentiert wird.

Christoph Tiemann ist seit mehr als 15 Jahren Autor und Sprecher beim Westdeutschen Rundfunk und steht seit 2014 mit seiner Reihe „Tiemann testet“ vor der Kamera. Seine Solo-Kabarettprogramme sind mehrfach preisgekrönt.

Live-Erlebnis

Christoph Tiemann und sein Ensemble, das „Theater ex libris“, machen aus den Kurzgeschichten nach Sir Arthur Conan Doyle ein multimediales Live-Erlebnis. Gemeinsam mit dem Publikum geht es ins viktorianische London. Dort tummeln sich in der Baker Street illustre Klienten, verschlagene Verbrecher und natürlich das berühmteste Detektivduo der Welt: Sherlock Holmes und Dr. Watson.

In dem Live-Hörspiel „Eine Studie in Sherlock“ werden Teile des ersten Holmes-Romans „Eine Studie in Scharlachrot“ mit den Kurzgeschichten „Das gefleckte Band“ und „Der Mann mit der entstellten Lippe“ zu einem spannenden Leseabend verbunden.

So erfahren die Zuhörer wie die ungewöhnlichste Wohngemeinschaft Londons überhaupt zustande kommt und wie der aus Afghanistan zurückgekehrte John Watson erst langsam das Geheimnis seines neuen Mitbewohners ergründet.

Ein analoges Vergnügen in digitalen Zeiten, heißt es in der Ankündigung der Tecklenburg Touristik. Das Ensemble wandlungsfähiger Sprecher, Live-Musik und sorgfältig ausgewählte, auf die Handlung abgestimmte Bilder – das ist das Rezept, mit dem das „Theater ex libris“ Literatur auf die Bühne bringt.

Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro (Abendkasse 22 Euro) bei der Tecklenburg Touristik (05482/93 890, E-Mail info@tecklenburg-touristik.de).