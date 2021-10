Der Blick zurück und nach vorn

Der Blick schweift weit zurück, aber auch in die Zukunft. Man schrieb das Jahr 1922, als der Geschichts- und Heimatverein (GHV) Tecklenburg gegründet wurde. Bereits 1915 hatte es aus Münster Anstöße gegeben, Heimatvereine zu gründen. „Landrat Belli wurde aktiv und danach Landrat Schultz“, erzählt Frank Bosse, der Vorsitzende des GHV. Der Gründung eines Vereins in Westerkappeln (1920) folgten zwei Jahre später Recke, Mettingen und Tecklenburg. Das soll im nächsten Jahr gefeiert werden.

Für die Zukunft gerüstet

Dem Blick zurück folgt der Blick nach vorn: Der GHV Tecklenburg sieht sich bestens gerüstet für die Zukunft. Zeitgleich mit dem Jubiläum soll auch die Einweihung des Heimathauses gefeiert werden. Seit zwei Jahren wird das „Haus Im Grund“ tatkräftig und mit enorm viel Eigenleistung restauriert. Ab dem nächsten Jahr soll es dann nicht nur dem GHV zur Verfügung stehen, sondern auch von anderen Vereinen genutzt werden können.

Auch wenn es noch keine Heizung gibt und es entsprechen kalt ist in dem historischen Gemäuer, gibt es dort doch schon so etwas wie ein Vereinsleben. Vorstandsmitglieder sowie Akteure des Arbeitskreises Geschichte haben sich dort jetzt getroffen, um einen Fahrplan für die nächsten Vortragsveranstaltungen festzulegen – und um ein neues Buch zu präsentiere.

„Wegmarken in der Geschichte der Grafschaft und des Kreises Tecklenburg“ lautet der Titel. Darin enthalten sich fünf Vorträge, die im vergangenen Jahr auf Einladung des Arbeitskreises Geschichte gehalten worden sind, erläutert Dr. Alfred Wesselmann, der das Buch zusammengestellt hat. „Früh anfangen und spät aufhören“, sagt er zu den Wegmarken der Geschichte.

Wegmarken der Geschichte

Deshalb widmet sich das erste Kapitel der Entstehung der Grafschaft Tecklenburg. Dr. Christof Spannhof aus Lienen hatte darüber referiert. Die Grafschaft Tecklenburg und die Justizreform von 1613 war das Thema von Dr. Florian Lebkücher. Wie die Tecklenburger zu Preußen wurden, diese Frage beantwortete Sebastian Schröder.

Über die Geschichte des Tecklenburger Landes im Zeitalter der napoleonischen Kriege referierte Professor Armin Owzar. Komplettiert wird das 193-seitige Buch durch den Vortrag von Alfred Wesselmann über den demokratischen Neuanfang im Kreis Tecklenburg nach 1945. Die Texte werden ergänzt um zahlreiche Literaturquellen. „Das ist eine richtige Fundgrube zum Weiterlesen“, ist Wesselmann begeistert.

Derzeit sind die Geschichts- und Heimatfreunde dabei, neue Termine für weitere Vorträge zu finden, die im kommenden Jahr gehalten werden sollen. Zuspruch gibt es genug, die Veranstaltungen sind stets gut besucht. Das unterstreiche, dass der Arbeitskreis Geschichte ein glückliches Händchen habe bei der Auswahl der Referenten und der Themen, betont Frank Bosse. Mit der jährliche Vortragsreihe könne der GHV etwas wirklich Eigenständiges anbieten. Die Zuhörer kämen aus dem gesamten Tecklenburger Land.

Das Buch „Wegmarken in der Geschichte der Grafschaft und des Kreises Tecklenburg“ (ISBN 9783 925-147-38-8) wird in Buchhandlungen angeboten sowie in der Tourist-Information Lengerich. Es kostet 12,95 Euro.