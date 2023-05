Der Frieden in der Musik

Das Thema Frieden zieht sich wie ein roter Faden durch das Konzert, das am 24. Mai in der Kirche St. Michael gegeben wird. Mit dabei sind Nadia Kossinskaja und Ulrike Lausberg.

Nadia Kossinskaja und Ulrike Lausberg (r.) musizieren am Mittwoch beim benefizkonzert in der Kirche St. Michael.

Vor 375 Jahren wurde in Münster und Osnabrück der Westfälische Frieden beschlossen, nachdem Europa von Religions- und Territorialkriegen erschüttert worden war. In Erinnerung an diesen Friedensschluss und angesichts der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine hat Professor Dr. Joachim Dorfmüller, Musikwissenschaftler an der Universität Münster, außer zwei Konzerten in Münster (Liebfrauen-Überwasser am 23. Mai und Markuskirche am 25. Mai) auch ein „Friedenskonzert“ in der katholischen Kirche St. Michael in Tecklenburg angeregt.

Friedenskonzert

Es wird bei freiem Eintritt am Mittwoch, 24. Mai, um 19.30 Uhr stattfinden. Das Konzert versteht sich ganz bewusst als „Ökumenisches Benefizkonzert für die Ukraine“; Spenden sind daher zugunsten der Diakonie-Katastrophenhilfe freundlich erbeten. So verzichten die Ausführenden auch auf ihr Honorar: die international bekannte ukrainische Gitarristin und Sängerin Nadia Kossinskaja, die ebenfalls aus der Ukraine stammende Sängerin und Gesangslehrerin Maryna Kerysenko sowie an der Orgel die Tecklenburger Organistin Ulrike Lausberg und Joachim Dorfmüller.

Auf dem etwa einstündigen Programm stehen außer ukrainischen Liedern Werke, die insbesondere auf das Thema „Frieden“ bezogen sind, so unter anderem von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Martin Luther, Thomas Meyer-Fiebig, Kjell Karlsen und Rolf Løvland.