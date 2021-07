Der Kartenumtausch läuft

Noch bis zum 31. Juli läuft der Kartenumtausch für „The Spirit of Falco“.

Zwei Termine für „The Spirit of Falco“

„The Spirit of Falco“ heißt die Show, die am 17. und 18. September auf der Freilichtbühne stattfindet.

„The Spirit of Falco“: Das Open-Air-Livekonzert, zu dem die Tecklenburg Touristik im September auf die Freilichtbühne einlädt, wird zweigeteilt. Da wegen der einzuhaltenden Abstandsregeln nur eine begrenzte Zuschauerzahl möglich ist, gibt es neben dem Konzert am Samstag, 18. September, zusätzlich eines am Freitag, 17. September. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Bereits erworbene Tickets können beim Veranstalter gegen ein neues Ticket getauscht werden. Die Tecklenburg Touristik weist darauf hin, dass kein Anspruch auf die bereits reservierten Plätze bestehe. „Wir bitten um Verständnis dafür. Setzen sie sich möglichst kurzfristig bis zum 31. Juli mit uns in Verbindung, damit wir vergleichbare Tickets anbieten können“, bittet die Tecklenburg Touristik ( 0 54 82/ 93 890, E-Mail info@tecklenburg-touristik.de).