Kinderärztemangel ruft Politik auf den Plan

Der Kinderärztemangel in der Region hat nun auch die Politik auf den Plan gerufen. Wie ausführlich berichtet, schließt Dr. Susanne Möllmann Ende Dezember ihre Praxis. Eine Nachfolgelösung gibt es nicht. Die SPD-Kreistagsfraktion hat sich deshalb an den Landrat gewandt. Die Praxis sei für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen im ländlichen Kreis Steinfurt wichtig, da andere Arztpraxen in der Region aufgrund des Erreichens der Kapazitätsgrenze einen Aufnahmestopp verhängt hätten, so die Sozialdemokraten. Dennoch versage die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) einen Kassenarztsitz für einen Nachfolger.

