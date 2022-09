Der „tägliche Motor“ der Bühne

Radulf Beuleke ist nicht nur hinter, sondern auch auf der Bühne in seinem Element. Das Bild entstand bei der Pfingstgala. Zu sehen sind die Musical-Darstellerinnen Katia Bischoff (r.) und Wietske van Tongeren.

Wieder einmal ist eine glanzvolle Musical-Saison zu Ende gegangen. Und wieder einmal kamen über 100.000 in die Festspielstadt, um sich von den Inszenierungen verzaubern zu lassen. Doch auch wenn die Freilichtspiele Jahr für Jahr Erfolge und Preise einheimsen, heißt das nicht, dass immer alles einfach war und ist. Einer, der es wissen muss, ist Radulf Beuleke. Seit 30 Jahren leitet er die Freilichtspiele und ist in der Saison bei jeder Aufführung und bei den Proben dabei. Das hört sich anstrengend an und ist es sicherlich auch – aber der 76-Jährige ist nach wie vor mit viel Herzblut dabei.