Der Vorsitzende tritt 2023 nicht mehr an

Der Schützenverein Loose hatte jetzt zur Jahreshauptversammlung für das Schützenjahr 2021 eingeladen. Der 1. Vorsitzende Rainer Horstmann konnte 25 Mitglieder begrüßen, der Vorstand war leider recht dezimiert durch Krankheit und das Coronavirus, teilt der Verein mit.

Vier neue Mitglieder wurden im SV Loose begrüßt, Austritte gab es keine. Aktuell zählt der Verein 102 Mitglieder.

Dem Bericht des Schriftführers mit einem Rückblick auf 2021 folgte der Bericht des Schießwarts. Der Bericht des Kassierers ergab einen guten Kassenbestand, trotz sehr hoher Ausgaben durch den Grundstückskauf. Anschließend wurde dem Kassierer und dem Vorstand Entlastung erteilt.

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden vier Mitglieder im Festausschuss durch Wiederwahl bestätigt: Birgit Joachim, Dietmar Joachim, Frederick Joachim und Heiko Ullmann. Neu zum Kassenprüfer wurde Patrik Auffahrt einstimmig gewählt.

Nächster Punkt der Tagesordnung war der erfolgte Grundstückskauf. Der Eintrag ins Grundbuch ist erfolgt, damit ist der Kauf nach circa acht Jahren endlich abgeschlossen. Anschließend wurde eine Ehrentafel aller Vereinsmitglieder, die sich durch Spenden am Grundstückskauf beteiligt hatten, vom 1. Vorsitzenden enthüllt.

Weiter heißt es, dass die Planungen für das Schützenfest in vollem Gange sind. Der Vorstand geht davon aus, dass es in diesem Jahr gefeiert werden kann. Die ersten Musiker sind bereits gebucht. Unter dem Punkt Verschiedenes wurde das Thema Datenschutzgrundverordnung kurz thematisiert. Außerdem wurden ein paar Punkte in der Vereinsordnung geändert.

Der grobe Rahmen für das Jubiläumsschützenfest im Jahr 2023, der SV Loose wird 125 Jahre, wurde vorgestellt: So soll es am 6. April ein Kinderkönigschießen beim Ostereierschießen geben. Am 22. April ist das Königs-, Vereinsmeister- und Plakettenschießen mit Proklamation. Am 17. Mai ist das Ausholen der Königin, anschließend Tanz im Zelt. Am Donnerstag, 18. Mai ist das Jubiläumsschützenfest mit Empfang der Vereine.

Abschließend erklärte der 1. Vorsitzende Rainer Horstmann, dass er bei der nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2023 nicht mehr kandidieren möchte.