Dichter Rauch dringt aus den Garagen

An der Osnabrücker Straße hat es am Freitag gebrannt.

Gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr Tecklenburg am Freitag zu einem Garagenbrand an der Osnabrücker Straße 37 alarmiert. Dort drang dichter Rauch aus zwei Garagentoren. Diese musste die Feuerwehr gewaltsam öffnen, um an den Brandherd zu kommen. Mit mehreren Atemschutztrupps ging es in der Folge an die Brandbekämpfung.

In der Garage befanden sich Motorräder und Fahrräder sowie Gartengeräte. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich allerdings als aufwendig, da Zwischendecken geöffnet werden mussten. Da die Wasserversorgung sehr problematisch war, wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Noch während der Löschmaßnahmen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.