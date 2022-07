Die Bewohner geben sehr viel zurück

„Man bekommt sehr viel zurück von den Bewohnern“, sagt Olga Schnieders. Sie und ihre Kolleginnen Kristin Langelage und Lisa-Malu Haunhorst arbeiten in der Pflege im Matthias-Claudius-Haus, das am 12. August sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Spannend und abwechslungsreich ist ihr Beruf. Da sind sich Kristin Langelage, Olga Schnieders und Lisa-Malu Haunhorst einig. Die drei Frauen gehören zum Pflegeteam des Matthias-Claudius-Hauses (MCH) und gewähren einen Einblick in ihren Alltag und in die besondere Arbeitsatmosphäre in der Einrichtung, die am 12. August ihr 50-jähriges Bestehen feiert.