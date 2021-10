Die Boten haben reichlich Arbeit

140 Jahre ist es her, dass in Brochterbeck die erste Poststelle errichtet wurde. Anlass, einmal auf die Geschichte der Post in den vier Ortsteilen zurückzublicken.

Die Post kommt nahezu täglich. Nicht nur die Bundespost trägt Briefe aus, auch andere Zusteller. Und Päckchen werden nicht nur geliefert, man kann sie mittlerweile auch rund um die Uhr an Packstationen abholen. Auch in Brochterbeck soll künftig solch eine Station eingerichtet werden. Welch ein Luxus könnte meinen, wer einmal zurückblickt in die Vergangenheit. Zweimal wöchentlich kam Ende des 19. Jahrhunderts der Postbote und wurde meist sehnsüchtig erwartet.

Vor 140 Jahren, anno 1881, wurde in Brochterbeck im Haus Adolf Vornbäumen die erste öffentliche Postagentur eingerichtet. Ihm gehörte eine Korn- und Sägemühle am Dorfteich. Zehn Jahre zuvor war die Deutsche Reichspost gegründet worden. „In wenigen Jahren breitete sich eine Fülle von Agenturen aus, ein Zeichen, wie sehr diese Dienstleistung in Anspruch genommen wurde“, hießt es vor 30 Jahren in dieser Zeitung, als zurückgeblickt wurde auf die Geschichte des Postwesens.

Der Heimatforscher Friedrich Ernst Hunsche schrieb in seinem 1969 erschienenen Buch „Brochterbeck – Aus der Geschichte eines Dorfes der alten Grafschaft Tecklenburg“, dass damals zweimal täglich der gelbe Pferdepostwagen in Brochterbeck gehalten hat. Gelenkt wurde er von dem Postboten Fritz Liede „mit sicherer Hand zwischen Brochterbeck und Ibbenbüren hin und her“. Wenn im Winter die Wege wegen Schnee und Eis unbefahrbar und unbegehbar waren, wurde die Post reitenderweise ausgetragen.

Wie viele Briefe und Postsendungen 1881 transportiert werden mussten, darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Der Postbote musste allerdings 69 Zeitungen ausliefern, zehn Jahre später waren es bereits 176 Exemplare.

„ »Man hat immer mit großer Spannung die Ankunft des Boten erwartet, da er viele Neuigkeiten von auswärts mitbrachte.« “ Pfarrer Stapenhorst

Doch nicht nur die Post wurde damals mit der Kutsche transportiert. „Für manchen Brochterbecker Bürger war der gelbe Postwagen die einzige Möglichkeit, bequem nach Ibbenbüren zu kommen“, schreibt Hunsche. „Für 40 Pfennig schaffte Fritz Liede Platz auf dem Kutscherbock, benutzte zur Not selbst ganz bescheiden einen kleinen Schemel und transportierte seine Fahrgäste bei Überfüllung sogar im geschlossenen gelben Postwagen, in dem die Briefe und Pakete lagen.“

Bereits vor 1881 hat es in Brochterbeck private Postboten gegeben, die aus persönlichem Interesse oder im kommunalen Auftrag Postgeschäfte erledigt haben. Daran erinnerte sich Pfarrer Stapenhorst in seinem 1913 erschienenen Buch über Brochterbeck. Man habe immer mit großer Spannung die Ankunft des Boten erwartet, da er viele Neuigkeiten von auswärts mitbrachte. Dazu zählten auch Briefe, mit denen die vielen Auswanderer nach Amerika ein Lebenszeichen von sich gaben.

Die Post nahm eine enorme Entwicklung. Pfarrer Stapenhorst schrieb das dem Fortschritt auf dem Land zu. Der allgemeine Wohlstand sei auch in Brochterbeck gestiegen, die gesamte Lebenshaltung in Wohnung, Nahrung und Kleidung habe sich in der erfreulichsten Weise gehoben, konstatierte Stapenhorst. 1883 musste für eine Postkarte fünf Pfennig Gebühr gezahlt werden und für einen Brief zehn Pfennig.

Die 1881 gegründete Postagentur war bis 1921 im Haus Vornbäumen untergebracht. Dann übernahm die Ehefrau des Amtsbürgermeisters Ludwig Klein die Poststelle. Später wurde sie in das Haus Niemeier verlegt, wo Adolf Hilgemann die Agentur verwaltete. 1945 übernahm der Schuhmacher Klemens Determann die Post, die in einem Fachwerkhaus am Mühlenteich untergebracht war.

Eng verbunden mit dem Namen Folsche

In Ledde ist die Geschichte der Post eng mit dem Namen Folsche verbunden. Der Postkutscher Friedrich Folsche hatte 1882 das Haus gegenüber der Kirche gekauft. Dort gab es dann Gaststätte, Kolonialwarenhandel und Post unter einem Dach. Im Jahr 1900 übernahm August Folsche die Geschäfte von seinem Vater. Postboten lieferten die Briefe, Telegramme und Pakete zu Fuß oder mit dem Fahrrad aus.

Eifrig genutzt wurde die bereits 1882 installierte Telefonleitung, denn einen eigenen Anschluss hatte damals keiner der Haushalte.

1925 übernahm Wilhelm Folsche die Poststelle, 1968 folgte Anni Pöpping, geborene Folsche, und 1981 Helga Deepe. Heute gibt es keine Filiale mehr in Ledde.

In Leeden ist die Geschichte der Post relativ jung. Bis 1958 mussten die Bürger ihre Briefe und Pakete ins niedersächsische Natrup-Hagen bringen, weil die dortige Poststelle auch für Leeden zuständig war. Dann wurde im Haus von Familie Wellemeyer eine Poststelle eingerichtet. Der Name der dortigen Gaststätte wurde in „Zur Post“ geändert.

Drei Zusteller sind dann täglich zur Post gekommen, haben die eintreffenden Sendungen sortiert und dann mit dem Fahrrad oder einem Moped ausgeliefert. Bis 1981 leitete Martha Wellemeyer die Post in Leeden, dann übernahm Christa Wellemeyer, die Schwiegertochter von Christa, die Führung.

In Tecklenburg gab es Ende des 19. Jahrhunderts kein Postamt, sondern lediglich eine „Postexpedition“, also eine kleine Poststelle, die dem Postamt in Lengerich untergeordnet war.

Die Geschichte der Postkutschen endete übrigens, nachdem 1901 die Teutoburger Wald-Eisenbahn ihren Betrieb aufgenommen hatte. Sie übernahm die Beförderung der Postsachen. Die Dienststelle der Tecklenburger Post befand sich damals im Haus Wulfekammer (Hotel Drei Kronen). Für die Beamten war es zunächst nicht gerade eine Erleichterung der Arbeit, dass die TWE den Transport übernommen hatte. Denn sie mussten die Sendungen mit einem Handkarren vom Bahnhof hinauf in die Stadt bringen. Erst Mitte der 1950er Jahre wurde ein „Postkraftwagen“ eingesetzt.