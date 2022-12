40 Aktive gestalten die ökumenische Andacht Heiligabend in Leeden. Geboten wird ein Mitmachkrippenspiel mit dem Titel „Ein Geschenk für dich“.

Das wird eine große Schafherde unter dem beeindruckenden Acht-Meter-Christbaums, schreiben die Organisatoren. Beim ökumenischen Krippenspiel am Heiligabend in Leeden ist auch der Einsatz der Zuschauer gefragt. Unter dem Titel „Ein Geschenk für dich“ erzählen 35 Kinder die Weihnachtsgeschichte in der Stiftskirche.

Ein trauriger Engel

Los geht es mit einem traurigen Engel, der meint, dass Kinder die Botschaft von Weihnachten nicht mehr kennen, weil sie sich nur noch für Geschenke interessieren. Ob das stimmt? Über fünf Wochen hat das Probenleitungsteam, bestehend aus Andrea Bovenschulte, Marie Denter und Kathrin Heimann, mit den vielen Kindern geübt. Musikalisch wird das Stück von Anne Hinzmann an der Orgel und dem Posaunenchor Leeden begleitet.

Um 15 Uhr geht es am 24. Dezember in der Stiftskirche mit dem ökumenischen Krippenspiel los. Glatteis darf es keins geben, die Wege müssen frei sein für Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff, die anschließend direkt um 15.30 Uhr in Ledde beim Krippenspiel im Einsatz ist. Um 16.30 Uhr beginnt der katholische Weihnachtsgottesdienst mit der Musikgruppe ConTakt erstmals in der Stiftskirche Leeden, und um 22 Uhr wird die evangelische Christmette gefeiert.

Am 25. Dezember ist um 18 Uhr eine Christmette unter Mitwirkung des Kirchenchores, und am 26. Dezember wird um 11 Uhr noch einmal zu einem katholischen Weihnachtsgottesdienst in der Leedener Stiftskirche eingeladen.