Die Fichte als gefundenes Fressen

Die Waldschäden durch den Klimawandel sind in Deutschland deutlich stärker ausgeprägt als in den meisten anderen Ländern Europas und Nordamerikas, berichtet das Bundeslandwirtschaftsministerium. Demnach waren 2020 in Deutschland 35 Prozent der Waldbäume geschädigt (internationaler Durchschnitt 28,2 Prozent). Über die Gründe und was zu tun ist, sprachen wir mit Bezirksförster Dr. Georg Berkemeier.

Wieso ist Deutschland besonders betroffen vom Waldsterben?

Georg Berkemeier: Das hat auch mit unserer Geschichte zu tun, mit dem Waldbau in der Vergangenheit. In NRW sind viele Fichtenwälder betroffen, die heute um die 70 Jahre alt sind. Heute fragt man sich, wieso hat man damals so viele Fichten gepflanzt. Tatsächlich hat es mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Viele unserer Städte lagen in Schutt und Asche. Auch Wälder wurden in der Kriegszeit übernutzt und durch Kampfhandlung zerstört. In Ibbenbüren erinnern noch heute Soldatenfriedhöfe im Wald an dieses Desaster. In der Nachkriegszeit kam es zusätzlich zu großen Kahlschlagen: Wälder wurden als „Reparationshiebe“ zur Begleichung der Kriegsschuld geschlagen und das Holz nach Großbritannien gebracht. Für diese Maßnahmen lagen die Wälder in Ibbenbüren und Tecklenburg sehr verkehrsgünstig. So wurde auch damals schon der Proll in Tecklenburg abgeholzt. Auf den entstandenen Kahlflächen pflanzte man rasch wüchsige Fichten: Bauholz, das man angesichts der zerstörten Städte dringend brauchte, obwohl die Menschen damals sicherlich auch ahnten, dass das auch schiefgehen könnte.

Hätte man das verhindern können?

Georg Berkemeier: Die, die die Fichten gepflanzt haben, waren nicht dümmer als wir heute, sondern haben auf die Not der Zeit reagiert. Aber damals hätte sich jeder an die Stirn getippt, wenn man ihnen gesagt hätte, dass sie Eichen pflanzen sollen, die in 200 Jahren gutes Bauholz liefern.

Die Fichten gelten als nicht besonders klima-resistent?

Georg Berkemeier: Schon zu meiner Ausbildung in den 80er-Jahren hat man keine Fichten mehr gepflanzt. Der Anteil in NRW wurde heruntergefahren. Man weiß, dass sie nicht so gut gegen Widrigkeiten gerüstet ist. So braucht die Fichte mindestens 1000 Millimeter Niederschlag pro Jahr, um sich wohlzufühlen. Bei uns fallen im Durchschnitt 850 Millimeter Niederschlag im Jahr. Das schafft sie so gerade. Als es aber vor drei Jahren nur 500 Millimeter waren, war das zu wenig für die Fichte. Der „Hauptfeind“ der Fichte ist der Borkenkäfer. Zur Abwehr bildet sie Harz. Die Trockenheit führte dazu, dass die Harzbildung nicht stattfand und die Fichte wurde zum gefundenen Fressen. Deswegen mussten wir so viele Bäume fällen.

Wie begegnet man diesem Problem?

Georg Berkemeier: Ich habe ein Buch im Regal stehen, datiert von 1886 und heißt: „Der gemischte Wald“. Ich habe auch noch ein Buch, das 101 Jahre alt ist und heißt: „Der Dauerwald-Gedanke“. Also: Schon früher haben sich Menschen Gedanken gemacht, wie ein gesunder Wald aussehen kann. Aber ganz so einfach, standortgerechte, tolle Wälder zu schaffen, ist es nicht. Ich hoffe, dass wir alles richtig machen. Wir versuchen heute, Enkel-gerecht zu agieren, und hoffen, dass die nachfolgenden Generationen mit dem klarkommen, was wir tun.

Mischwälder sind sinnvoll

Was halten Sie denn für die richtige Wahl? Es gibt Meinungen, wonach die heimischen Baumarten gar nicht mehr geeignet sind, um Dürre und Hitze standzuhalten.

Georg Berkemeier: Also, Mischwälder sind sicherlich sinnvoll. Ich denke, Eichenmischwälder sind für unsere Region die richtige Wahl. Die Eiche kommt gut klar, auch wenn es wärmer wird. Aber auch Douglasien kann man pflanzen, die stammen aus Nordamerika. Auch die Kiefer ist sehr klimatolerant. Die Buchen sind von Natur aus bei uns heimisch und dominant. Aber sie haben mit der Trockenheit größere Probleme als Eichen und Kiefern.

Wie kann man so etwas testen – wenn eine Eiche 200 Jahre braucht, bis sie gefällt werden kann?

Georg Berkemeier: Hier und da kann man ein wenig experimentieren, wenn man neu anpflanzt. Aber ich bin da eher zurückhaltend, man sollte nicht nur experimentieren. Ich bin nicht für volles Risiko. Aber man kann hier und da auch einen nicht heimischen Baum oder eine kleine Gruppe pflanzen. Die Douglasie ist zum Beispiel für unsere heimische Tierwelt weitgehend uninteressant. Große ausgedehnte Wälder, die nur aus Douglasien bestehen, sind daher nicht sinnvoll. Aber als kleine Gruppe in einem Mischwald kann ich sie mir vorstellen.

Was kommt noch in Frage?

Georg Berkemeier: Man kann beispielsweise die Esskastanie wählen, die schon die Römer hierher gebracht haben. In Frage kommen auch der Walnussbaum, Bergahorn, Feldahorn, Rot-Erle und die Birke – die wir übrigens früher als Unkraut bezeichnet haben. Wir haben übrigens in NRW schon seit dem 19. Jahrhundert Versuchsflächen, wo wir Bäume pflanzen und die Ergebnisse kontinuierlich untersucht werden. Zudem gibt es ein Waldbau-Konzept NRW: Anhand von Standortfaktoren und unterschiedlichen Klimaszenarien werden 23 unterschiedliche Waldentwicklungstypen für NRW vorgeschlagen. Es ist ja auch von Bedeutung, wo der Baum steht, das fängt beim Teuto schon an: Nordseite oder Südseite.

Es gibt noch etwas, was Ihnen Kopfschmerzen macht?

Georg Berkemeier: Ja, der Adlerfarn bedeckt schon große Flächen, da kommt kaum ein Baum hoch. Es gibt Waldflächen, da steht kein Baum mehr. Man muss aufpassen, dass der nicht die Oberhand bekommt. Das macht mir schon Sorgen.