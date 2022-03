In der Stiftskirche in Leeden findet am 3. April ein Gottesdienst zum Start der Visitation statt.

Vom 3. bis zum 7. April ist Visitation in der evangelischen Kirchengemeinde Tecklenburg. Im Stillen denkt man an „Visite“ – womöglich „Chefvisite“ – und hat zwiespältige Ideen dazu. Oder ist das eine „Stippvisite“ von gerade mal fünf Tagen? Wer kommt da überhaupt? Und mit welcher Absicht? Was genau dahinter steckt, erläutert Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff.

„Visitation“ – habe tatsächlich mit Hinschauen zu tun. Jedes Jahr einmal schaue der Kreissynodalvorstand unter Leitung des Superintendenten André Ost in einer der Kirchengemeinden des Kirchenkreises ganz genau hin. Dabei sei das Visitationsteam vom biblischen Grundsatz geleitet, dass liebevolle Blicke am meisten bewirken.

„ »Trotzdem kann ein Blick von außen ja manches offenbaren, was die Insider betriebsblind übersehen.« “ Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff

„Trotzdem kann ein Blick von außen ja manches offenbaren, was die Insider betriebsblind übersehen. Das Presbyterium gibt dem Visitationsteam aus dem Kirchenkreis deshalb Hinweise, an welcher Stelle ein ganz genaues Hinschauen hilfreich wäre und wo guter Rat gefragt ist“, erläutert die Pfarrerin.

Natürlich stehe die Kirchengemeinde Tecklenburg vor denselben Herausforderungen wie die Nachbargemeinden im Kirchenkreis: Da gehe es nicht nur um sinkende Gemeindegliederzahlen. „Wie in der Nachbarschaft – zum Beispiel in Ladbergen – haben wir in den letzten Jahren so viele Gemeindeglieder verloren, dass wir in Zukunft nicht mehr mit zwei Pfarrstellen rechnen können. Aber wir kleben im Blick nach vorne ja nicht nur an Zahlen: Die Formen der Gemeindearbeit verändern sich – in Zeiten der Pandemie konnten wir das sehr viel schneller erleben: Vertraute, klassische Kreise bröckeln, traditionelle kirchliche Bindungen lösen sich, der Aufbruch ins digitale Zeitalter ist längst passiert. Welche der alternativen, neuen Formen, mit denen wir experimentieren, hat da Chancen?“, fragt Pfarrerin Ulrike Wortmann-Rotthoff in der aktuellen Ausgabe des Gemeindebriefes.

Gleichzeitig ist der Kirchengemeinde Tecklenburg als Alleinstellungsmerkmal im Kirchenkreis die Verantwortung für vier historische Kirchen und zahlreiche andere Gebäude aufgegeben.

Die fünf Tage des Visitation sollen als Chance genutzt werden. Dabei ist von Interesse, was die Gemeindeglieder denken. Sie können ihre Ideen und Gedanken bei der Gemeindeversammlung um Auftakt der Visitation dem Team aus dem Kirchenkreis mit auf den Weg geben.

Am Sonntag, 3. April, beginnt zunächst um 10 Uhr in der Stiftskirche in Leeden ein Gottesdienst zum Start der Visitation. Die Gemeindeversammlung findet direkt anschließend statt.