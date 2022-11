Die Historie näher gebracht

Flüchtlinge aus der ZUE in Ibbenbüren haben in Tecklenburg eine Stadtführung mitgemacht und zeigten sich sehr interessiert.

Engagement bei der Betreuung von Flüchtlingen in Tecklenburg – das ist das eigentliche Tätigkeitsfeld des Vereins „Flüchtlings- und Integrationshilfe Tecklenburg.“ Geflüchtete Menschen leben jedoch nicht nur in Tecklenburg. So hatten Marielies Saatkamp und Agnes Kortland von der Tecklenburger Flüchtlingshilfe Asylbegehrende, die aktuell in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Ibbenbüren untergebracht sind, in den Kneippkurort eingeladen.

Abwechslungsreicher Nachmittag

Begleitet von einer Sozialen Fachkraft kamen jetzt etwa 25 Frauen, Männer und Kinder mit dem Bus nach Tecklenburg. Dort verbrachten die Flüchtlinge einen abwechslungsreichen Nachmittag. Marielies Saatkamp nahm die Gäste aus Ibbenbüren mit auf einen ausgedehnten Rundgang, bei dem neben dem historischen Stadtkern auch die evangelische Stadtkirche, die Burg mit dem Wierturm und die Freilichtbühne besichtigt wurden. Dabei erläuterte sie historische Hintergründe, konnte aber auch so manche spannende Anekdote zur Stadtgeschichte beisteuern. Der Nachmittag endete bei Kuchen und Cappuccino im Café Rabbel.

Bevor es mit dem Bus zurück in die ZUE Ibbenbüren ging, wurden noch letzte Fotos gemacht – man plauderte miteinander und tauschte sich über die vielfältigen Eindrücke aus.