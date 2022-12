Die hohe Kunst der guten Pflege

Die Firma Grüner Zweig widmet sich der Pflege von Bäumen. 150.000 stehen in der Datenbank des Unternehmens. Die Aufgabe hat viele Facetten und viele Details sind zu berücksichtigen. Und manchmal wird es auch richtig spektakulär – so wie jüngst im Bereich Hexenküche.

Ein Team vom Grünen Zweig war vor Kurzem im Umfeld der Hexenküche aktiv – hoch oben in bis zu 35 Meter hohen Buchen.

Das Bild erinnert ein wenig an die alten Tarzan-Filme aus den 1930er- und 40er-Jahren. Zwei Männer schwingen sich hoch oben in den Bäumen von Ast zu Ast. Allerdings nicht an Lianen, wie einst der spärlich bekleidete Johnny Weissmüller, sondern von dicken Seilen gesichert und ausgestattet mit der entsprechenden Ausrüstung. Unten behalten Kolleginnen und Kollegen das Geschehen im Blick und kontrollieren das steile Gelände im Umfeld der Hexenküche. Schließlich soll niemand, der dort vorbeikommt, womöglich einen Ast oder ähnliches abbekommen.