Die Inklusion fest im Blick

Er ist zwar erst seit einem Monat im Amt, aber bereits angekommen. Das liegt auch am kollegialen Umfeld, in dem sich Dr. Frank Plaßmeyer gut eingelebt hat – und an seiner eigenen offenen und herzlichen Art. Der 57-Jährige ist neuer Geschäftsführer der Ledder Werkstätten. Gemeinsam mit Christian Maas, der dort neu eingestiegen ist, und Andreas Laumann-Rojer (bislang schon LeWe) hat er die Unternehmensführung übernommen. Damit leitet erstmals ein Trio die LeWe.

