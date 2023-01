Die kirchliche Friedensethik und der Ukraine-Krieg

mit dem Thema „Zeitenwende in der evangelischen Friedensethik? – Das Recht auf staatliche Selbstverteidigung“ geht die reihe der Tecklenburger Gespräche weiter. Angesichts des Krieges in der Ukraine ein hochaktuelles Thema.

Die evangelische und die katholische Gemeinde in Tecklenburg laden im Rahmen der Tecklenburger Gespräche zu ihrem ersten Vortragsabend im neuen Jahr am Donnerstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr in das evangelische Gemeindehaus, Walther-Borgstette-Straße 5 ein. Referent ist Professor Dr. Hans-Richard Reuter aus Münster. Sein Thema: „Zeitenwende in der evangelischen Friedensethik? – Das Recht auf staatliche Selbstverteidigung“.

Kirchliches Konzept

Als ehemaliges Mitglied der Kammer der Evangelischen Kirche Deutschland für öffentliche Verantwortung war Reuter an der Erarbeitung der Friedensdenkschrift der EKD von 2007 unter dem Titel „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ beteiligt. Der Referent fragt, ob die darin bezogenen Positionen angesichts des unprovozierten Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine noch tragfähig sind.

Reuter wird zunächst die wesentlichen Eckpunkte des kirchlichen Konzepts des „gerechten Friedens“ darstellen und die inzwischen veränderten politischen Rahmenbedingungen umreißen. Dann wird er der Frage nachgehen, inwieweit die vor eineinhalb Jahrzehnten beschlossenen friedensethischen und -politischen Grundsätze mit Bezug auf die heutige Lage weiterentwickelt werden können und müssen. Muss die Kirche pazifistisch sein? Hat das (Völker-)Recht als Mittel des Friedens ausgedient? Was bedeuten das staatliche Selbstverteidigungsrecht und die Schutzverantwortung der Staatengemeinschaft für die seit dem Überfall auf die Ukraine heftig geführte Diskussion um angemessene Waffenlieferungen?

Neubesinnung

Im Rahmen einer Ethik rechtserhaltender Gewalt bedarf es angesichts des russischen Rechtsbruchs einer Neubesinnung auf das Selbstverteidigungsrecht im Sinne der Notwehr und der Nothilfe, so der Wissenschaftler am Institut für Ethik und angrenzende Sozialwissenschaften der Universität Münster.

Im Anschluss an den Vortrag ist ausreichend Gelegenheit für das Gespräch mit dem Referenten gegeben.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten. Der Schutz gegen Covid-19 liegt in der persönlichen Verantwortung, teilen die Organisatoren mit.