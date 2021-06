Die klare Nummer 1 im Kreis

Wenn es ums Übernachten geht, sind die Beherbergungsbetriebe in Tecklenburg eine beliebte Wahl bei Touristen. Fast jeder fünfte von ihnen bettete sich in einem Beherbergungsbetrieb in der Festspielstadt zur Ruhe.

152 860 Besucher haben im vergangenen Jahr in einem Gästebett in Tecklenburg übernachtet. Das geht aus der jüngsten Statistik des Landesamts IT.NRW hervor. Die Festspielstadt ist damit die Kommune im Kreis Steinfurt mit den meisten Übernachtungen. Einen sechsstelligen Wert erreichten sonst nur noch die Städte Rheine (125 131) und Hörstel (103 705).

Damit hat Tecklenburg seine Spitzenposition aus dem Jahr davor verteidigt, musste aber Federn lassen. 2018 betteten in der Festspielstadt 159 676 Besucher ihr müdes Haupt zur Ruhe. Der Rückgang ist zu einem erheblichen Teil den Gästen aus dem Ausland zuzuschreiben. Deren Zahl ging gegenüber 2018 um knapp 2000 auf 5218 Personen zurück. Und die blieben, auch das gibt die Statistik preis, im Schnitt nur noch 2,2 statt 2,3 Tage in der Stadt auf dem Kamm des Teutoburger Waldes.

Gleichwohl sind das Werte, die von den Nachbarkommunen nicht mal annähernd erreicht werden. In Ibbenbüren wurden im vergangenen Jahr 4108 (minus 510 zu 2018) Gäste aus dem Ausland gezählt. In Ladbergen waren es 3054 (plus 275), in Lienen 2110 (plus 96), in Lengerich 1284 (plus 222) und in Westerkappeln 336 (minus 57).

Dafür blieben die ausländischen Gäste in Lienen (durchschnittliche Aufenthaltsdauer 7,2 Tage), Westerkappeln (4,0) und Lengerich (3,1) länger im Ort als in der Festspielstadt. Wobei von einer rückläufigen Entwicklung in diesem Segment lediglich Lengerich (plus 0,3 Tage) und Ibbenbüren (0,1) ausgenommen sind.

Ausreichend Auswahl bei der Frage, wo genächtigt werden soll, gibt es in der Festspielstadt. 18 Betriebe stellen insgesamt 783 Betten für Gäste zur Verfügung. Das entspricht nach Berechnung des Landesamts einer Auslastung von durchschnittlich 44,9 Prozent und damit 0,7 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2018.

Verbessert haben sich bei der Auslastung auch die Betriebe in Ladbergen 8plus 0,1 auf 35,8 Prozent), Lengerich (plus 1,8 auf 29,2 Prozent) und Westerkappeln (plus zwei auf 47,0 Prozent). Gezählt werden vom Landesamt nur Betriebe, die mindestens zehn Gästebetten vorhalten.