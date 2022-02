Die Liebe hält die Welt zusammen

Rund 40 Paare zu einem besonderen Gottesdienst in die Stadtkirche gekommen. Am Valentinstag drehte sich dort alles um das Thema Liebe.

Gottesdienst zum Valentinstag in der Stadtkirche

Rund 40 Paare waren zum Gottesdienst am Valentinstag in die evangelische Stadtkirche gekommen, um dort die Liebe zu feiern und gesegnet zu werden.

Die Liebe zueinander und die Liebe von und zu Gott wurden am Montag im Valentinsgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in den Mittelpunkt gerückt. Musste diese Veranstaltung im letzten Jahr coronabedingt abgesagt werden, hatten die Frisch- und Langzeitverliebten vermutlich schon lange auf solch eine stimmungsvolle Stunde gewartet.

So war Pfarrer Björn Thiel auch freudig überrascht: „Schön, mal wieder so viele Besucher hier in der Kirche begrüßen zu dürfen“, sagte er. Etwa 40 Paare waren der Einladung der Kirchengemeinde gefolgt.

Die Ansprachen des Geistlichen, die Musik der Band Stückwerk & Friends sowie die Segnung der Paare und eine Verlosung ließen die Liebe feiern.

Die Liebe ist das Kostbarste

„Die Liebe trägt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand“, zitierte Pfarrer Björn Thiel aus der Bibel und sprach damit nicht nur die Zuneigung zwischen Verliebten, sondern beispielsweise auch zu Kindern, Eltern oder zu pflegenden Personen an. „All das ist Liebe, und noch viel mehr“, so der Redner, und dies gelte auch für die Liebe von Gott.

Man brauche sich voreinander nicht verstellen, teile Freud und Leid und stehe Krisen gemeinsam durch. „Die Liebe Gottes hält die Welt zusammen“, sagte der Geistliche. „Die Liebe ist das Kostbarste, was Gott uns auf Erden schenkt.“

Die Band mit wechselnden Gesangssolisten brachte die Hingabe zueinander mit Popsongs zum Ausdruck und begleitete auch die Stücke, die von der Gemeinde gesungen wurde. Björn Thiel bot den Paaren und Einzelpersonen seinen Segen an, was von den meisten auch gerne angenommen wurde.

Einen spannenden Abschluss fand der Gottesdienst mit der Verlosung. Ein Pärchen durfte sich über einen Gutschein für ein stimmungsvolles Candlelight-Dinner freuen.