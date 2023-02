Die Liebe wird niemals vergehen

„Wir sind heute hier, weil wir die Liebe feiern wollen“, stellte Björn Thiel am Dienstag in der evangelischen Stadtkirche Tecklenburg fest. Zahlreiche Besucher waren der Einladung zum fünften Gottesdienst am Valentinstag gefolgt. Von einer kuriosen, höchst unromantischen Racheaktion berichtete der Pfarrer zu Beginn. In einem Zoo im US-Bundesstaat Texas können Kakerlaken nach Ex-Partnern oder -partnerinnen benannt werden. Das kostet zehn Dollar und die Biester werden anschließend an Tiere verfüttert, für die das Leckerbissen sind.

