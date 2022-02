Die meisten sind „Zugereiste“

Die weiterführenden Schulen in der Stadt sind bei Eltern beziehungsweise den Mädchen und Jungen, die außerhalb Tecklenburgs wohnen, nach wie vor beliebt. Anders lässt sich das Zahlenwerk nicht deuten, das die Stadtverwaltung dem Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung am 8. März präsentiert. Demnach besuchen 554 Kinder und Jugendliche das Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) – davonkommen 342 von auswärts. An der Gesamtschule sind von den insgesamt 279 Schülerinnen und Schülern 145 von außerhalb.

