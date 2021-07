Die schönsten Musicalmelodien werden erklingen

Vom Wohnzimmer auf die Bühne: Das während des ersten Lockdowns entstandene Duo Gin Tuneic kommt zurück nach Tecklenburg und hat die schönsten Musicalmelodien im Gepäck. Am Sonntag, 1. August, treten Gin Tuneic wieder bei den Picknick-Konzerten@Haus Hülshoff auf und verwöhnen das Tecklenburger Publikum einmal mehr mit Songs und Melodien aus modernen und klassischen Musicals.

Die erfolgreiche Musicaldarstellerin Femke Soetenga und der Dirigent, Pianist und Arrangeur Tjaard Kirsch hatten den ersten Lockdown im vergangenen Jahr kreativ genutzt und das Duo Gin Tuneic gegründet. Nach nur wenigen Konzerten, die allesamt aus dem Wohnzimmer gestreamt wurden, kamen auch schon die ersten Anfragen für Corona-konforme Live-Auftritte, unter anderem auch bei den Picknick-Konzerten@Haus Hülshoff. Entsprechend groß ist bei beiden die Freude, wieder an gleicher Stelle auftreten zu können.

In der Musicalszene etabliert

Die beiden Künstler sind seit zwei Jahrzehnten fest etabliert in der deutschen Musical-Szene, sowohl bei großen Musicalproduktionen in den Metropolen des Landes wie auch an zahlreichen Stadt- und Staatstheatern. Beide waren schon häufig zu Gast bei den Freilichtspielen Tecklenburg. Zuletzt erschien Soetenga dort in der Rolle der Laura Castelli in der Komödie Don Camillo & Peppone sowie beim Monty Python-Musical Spamalot als die Fee aus dem See. In ihrer abwechslungsreichen Karriere spielte sie etliche komische, aber auch ernste Rollen, darunter Eva Peron in Evita, Anita in West Side Story und Magenta im Kultmusical The Rocky Horror Show.

Tjaard Kirsch wiederum ist als Dirigent, Arrangeur und Coach viel herumgekommen. Bereits seit 15 Jahren ist der Hamburger musikalischer Leiter bei den Freilichtspielen Tecklenburg. Darüber hinaus dirigierte er mehrere Jahre lang Cats in Hamburg, war Gastdirigent beim Landestheater Schleswig-Holstein und leitete die Kinderabteilung bei König der Löwen. Der sechsfache Familienvater ist überdies seit 2004 beim Alleetheater für Kinder in der Hansestadt tätig.

Modernes und klassisches Musical

Die Wege von Soetenga und Kirsch kreuzten sich erstmals vor zehn Jahren, und seither hatten sie immer wieder das Vergnügen, miteinander zu arbeiten. Das Repertoire umfasst modernes und klassisches Musical sowie eine große Anzahl an Jazzstandards. Mit großer Hingabe erarbeitet und entwickelt das Duo Einpersonenstücke, die am Klavier begleitet werden. Nach der erneuten Absage der Freilichtspiele freuen sich Gin Tuneic nun umso mehr, die Musicals zurück nach Tecklenburg zu bringen, wenn auch nicht in dem auf der großen Bühne gewohnten Umfang.

Im August finden noch drei weitere Picknick-Konzerte statt, und zwar am 8., 15. und 22. August.

Das Picknick-Konzert findet von 15 bis 17 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) statt in den Anlagen von Haus Hülshoff. Der Eintritt kostet 20 Euro. Tickets können per E-Mail bestellt werden (info@tecklenburgevents.com / Website - www.tecklenburgevents.com). Erhältlich sind sie auch in den Geschäften Landart, Landrat-Schultz-Straße 12, in Tecklenburg, Mediterrana, Am Alten Posthof 13 in Ibbenbüren sowie im Café Haus Hülshoff in Tecklenburg.