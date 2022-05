Die Themen gehen nicht aus

Mal wird gesungen, mal gehandarbeitet, mal gebastelt, mal nur geklönt über Gott und die Welt – meistens aber über Geschichtliches und Aktuelles aus Tecklenburg. Die Themen und Ideen gehen dem Klön- und Kreativkreis des Geschichts- und Heimatvereins (GHV) nicht aus. Im heutigen Teil der Serie „100 Jahre GHV“ wird er vorgestellt.

Einmal im Monat kommen die Frauen und Männer zusammen. Meistens in einem Raum im Kulturhaus oder im Haus des Gastes. Das wird sich im Sommer ändern, wenn der Verein im Jubiläumsjahr das „Haus im Grund“ bezieht. Dann gibt es dort ein gemütliches „Klönzimmer“. Und darauf freuen sich bereits alle. Sicherlich auch Emmi Howe. Die 100-jährige Tecklenburgerin hat den Klönkreis von 1978 bis 2012 geleitet und immer wieder spannende Themen gefunden. Treffpunkt war in den ersten Jahren die gute Stube in der ersten Etage der Buchhandlung Howe. Und Emmi Howe war immer gut vorbereitet, hatte sie doch im Lauf der Jahrzehnte zahlreiche Dokumente, Fotos und Zeitungsartikel gesammelt. So ergab sich stets etwas zum Klönen.

Monatliche Treffen

Im Jahr 2012 löste Marielies Saatkamp Emmi Howe ab. Immer öfter wurde die reiche Geschichte der Stadt aufgearbeitet. Und das war und ist wahrlich nicht nur für die ältere Generation interessant. Die zahlreichen Erinnerungen an das alte Hotel „Burggraf“ beispielsweise bergen viele Geschichten und Geschichtchen in sich, denen auch jüngere Menschen gerne lauschen.

Trotz der interessanten, monatlichen Treffen schrumpfte die Gruppe, sie schloss sich zusammen mit dem früheren Spinnkreis. Eine nahe liegende Entscheidung, denn wo lässt es sich besser klönen als beim gemeinsamen Werkeln? Seit Anfang des vergangenen Jahres wird er gemeinsam geleitet von Elke Bücker und Meike Beßmann-Bosse.

Auch der Spinnkreis ist Ende der 1970er Jahre gegründet worden. Die Leitung lag in den Händen von Hedwig Riesenbeck. Auf der Diele ihres Hofes kamen die Frauen zusammen und ließen die Spinnräder surren. Währenddessen wurde viel erzählt und geklönt. 1998 übernahm Martha Frye den Spinnkreis. Seit 2013 lag die Leitung in den Händen von Elke Bücker.

Im Lauf der Zeit ließ das Interesse am Spinnen nach – nicht aber am Handarbeiten allgemein. Und so wurde gehäkelt und gestrickt, geknüpft und gefilzt. Schmuck und Grußkarten wurden erstellt. Der Spinnkreis wurde zum Kreativkreis.

Gäste sind willkommen

Zum Klönen und kreativen Tun kommen plattdeutsche Nachmittage und Ausflüge hinzu, so dass es nie langweilig wird. „Anregungen für Themen ergeben sich oft aus der Gruppe“, erläutert Meike Beßmann-Bosse. Immer wieder werde über Ereignisse in der Stadt gesprochen. Die Lust am Erzählen sei groß. Ebenso wie die Freude daran, kreativ zu sein.

Gäste sind jederzeit willkommen bei den Treffen des Kreises. Termine sind zu finden auf der Homepage des GHV (www.heimatverein-tecklenburg.de).