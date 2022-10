Die Vielfalt der Region entdecken

„Der Tecklenburger“ beschreibt, was es in der Region alles zu sehen und zu erleben gibt.

Es ist einfach schön im Tecklenburger Land. Und es gibt hier so viel zu entdecken – die landschaftliche Schönheit, die sich beim Wandern erkunden lässt, interessante Menschen und tolle Unternehmen. „Man bekommt gar nicht mit, was für eine Fülle davon es hier gibt.“ Eva Niestegge gerät ins Schwärmen. Dass ihr viel am Tecklenburger Land liegt, glaubt man sogleich, wenn man in ihrem regionalen Online-Magazin „Der Tecklenburger“ auf die Reise geht. Da kann man quasi mitwandern rund um Tecklenburg oder das Leben auf Haus Marck kennenlernen.

Die gebürtige Ibbenbürenerin hat es nach dem Abitur nach Hamburg gezogen, eine Ausbildung zur Fotografin absolviert und Kommunikationsdesign studiert. Bereits 2008, während des Studiums, hat sie sich mit Fotografie und Design selbstständig gemacht. Heute hat sie gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin eine Werbeagentur.

„ »Es ist spannend, das Tecklenburger land zu entdecken.« “ Eva Niestegge

Die Idee für den „Tecklenburger“ kam ihr bei einem Online-Marketing-Seminar bei der IHK, wo sie ein Beispielprojekt planen sollte. Was da noch fiktiv war, setzte sie in der Corona-Zeit in die Realität um. Ein gedrucktes Regionalmagazin sollte es nicht werden, digital sei das viel praktischer, erzählt die 38-Jährige. Da gebe es keine Deadline und auch keine Druckkosten. Ihr Vorteil sei es außerdem, dass sie alles selbst machen könne.

Mit dem Grundgedanken im Hinterkopf, „dass es hier so schön ist“, machte sich Eva Niestegge an die Arbeit – immer dann, wenn es die Zeit erlaubte. „Es ist spannend, das Tecklenburger Land zu entdecken. Und es macht sehr viel Spaß.“ Dabei geht es ausschließlich um regionale Themen und Produkte. Es gebe zum Beispiel tolle Höfe, erzählt sie. Und die werden von ihr besucht. Begeistert war sie zum Beispiel von einer jungen Bäuerin, deren Alltag sie sich angeschaut hat.

Verschiedene Rubriken

Verschiedene Rubriken gibt es in dem Regionalmagazin: „Heiraten & Feiern im Tecklenburger Land“, „Regionale Höfe & Produkte“, „Spannende Orte & Menschen“ sowie „Alles rund um Wald, Wiese & Wandern“. Und es gibt weitere Ideen. So hat Eva Niestegge Kontakt zu einer Köchin. Mit ihr Erzeugerhöfe besuchen, mit den Produkten etwas kochen und die Rezepte veröffentlichen, das kann sie sich gut vorstellen.

„Die Kamera ist ein Schlüssel, sie öffnet mir so manche Tür“, erzählt sie von vielen guten Erfahrungen und vom positiven Feedback. Und wenn sie unterwegs ist, beispielsweise auf einem Bauernhof, frage sie immer, ob es noch Tipps gebe, was sie im „Tecklenburger“ vorstellen könne. Und die gibt es dann in der Tat. „Das ist ein Domino-Effekt.“

Freuen würde sie sich über Mitstreiter, die gerne schreiben oder fotografieren. Kontaktaufnahme ist möglich über www.der-tecklenburger.de.