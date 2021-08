Die Zeit der Schließung ist vorbei

Es war bitter, das Haus komplett schließen zu müssen und keine Besucher mehr willkommen heißen zu dürfen. Mitte März vergangenen Jahres sahen sich die Verantwortlichen des Otto Modersohn Museums Tecklenburg (OMMT) gezwungen, die Türen geschlossen zu lassen. Die Corona-Pandemie und die Regeln der Schutzverordnung ließen keine andere Lösung zu. Die geforderten Personenabstände einzuhalten, war in den historischen Räumen nicht möglich. Doch nun, nach fast anderthalbjähriger Zwangspause, herrscht wieder Aufbruchstimmung: Ab Oktober soll das Museum wieder öffnen.

Aufbruchstimmung

„Das 25-köpfige Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter steht bereit und freut sich, seine Tätigkeit wieder aufnehmen zu können“, berichtet Uta Jenschke, Geschäftsführerin des Museums. Weitere Mitarbeiter sind jederzeit willkommen. Sie ist natürlich erleichtert und froh, dass es bald wieder losgehen kann und das 2015 eröffnete Museum wieder zum Magneten für Kunstinteressierte wird.

„Mit einer umfangreichen Schau von Werken des bekannten belgischen Künstlers Karel Dierickx (1940-2014) wird das OMMT ab Oktober wieder eine hochkarätige Ausstellung präsentieren“, kündigt Uta Jenschke an. Gezeigt werden Dierickxs „Illusionäre Landschaften – Malerei, Zeichnungen und Bronzen aus drei Jahrzehnten“. Gattungsübergreifend werden die existenziellen Auseinandersetzungen des Künstlers mit den Möglichkeiten des Malerischen und der plastischen Kunst gezeigt. Sein Schaffensprozess ist ein stets tastender, annähernder, der auch wieder verwirft, zerstört. Seine Bildideen gehen von einem realistischen Landschaftsthema aus, die entstehenden figurativen Unterschichten werden aber kontinuierlich weiterbearbeitet, bis eine scheinbar abstrakte Komposition übrig bleibt.

Illusionäre Landschaften

Ausgebildet an der Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent, wurde Karel Dierickx früh ein wichtiger Protagonist im nationalen und auch internationalen Kunstgeschehen. So nahm er für den belgischen Pavillon an der 41. Biennale in Venedig teil.

Parallel zur Karel Dierickx-Ausstellung zeigt das OMMT in einer kleinen Kabinett-Schau verschiedene Werke von Otto Modersohn. Es handelt sich dabei um Dauerleihgaben des Kreises Steinfurt.

Führungen durch die Ausstellung können für mittwochs um 15 und 16.30 Uhr gebucht werden sowie für sonntags um 11 und 12.30 Uhr. Die Ausstellung mit Werken von Karel Dierickx läuft vom 2. Oktober bis zum 28. Februar 2022 im Otto Modersohn Museum Tecklenburg, Markt 9, 0 54 82/92 62 160. Bei einem Besuch sind die dann geltenden Coronaregeln einzuhalten.