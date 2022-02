Digitaler Unterricht und Notfallbetreuung

„Verbreitet Sturm- und schwere Sturmböen, in Hochlagen Orkanböen“: Diese Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes hat das Schulministerium des Landes am Mittwoch schnell aktiv werden lassen. Mittags ging die Mitteilung an alle Schulen heraus, dass für Donnerstag, 17. Februar, ein landesweiter Unterrichtsausfall angeordnet wird.

Hat diese kurzfristige Mitteilung die Schulen kalt erwischt? Nein, lautet die eindeutige Antwort im Graf-Adolf-Gymnasium. Denn durch das Homeschooling und den Digitalpakt sei man „absolut gut aufgestellt“, versichert Schulleiterin Evelyn Futterknecht. Konkret bedeutet das: Die Schülerinnen und Schüler bleiben zwar am Donnerstag zu Hause – Unterricht haben sie aber trotzdem. Der läuft über die Schulplattform IServ. Die Kinder und Jugendlichen werden mit Aufgaben versorgt, die sie dann daheim erledigen. IServ sei ein schulisches Kommunikationssystem, über das Vieles möglich sei, erläutert die Schulleiterin im Gespräch mit dieser Zeitung.

Digital gut aufgestellt

Wenn Eltern besonderes jüngerer Kinder keine Möglichkeit haben, sie zu Hause zu beaufsichtigen, können sie die Notbetreuung im GAG nutzen. Diese werde von 8.20 bis 15.45 Uhr angeboten, so Evelyn Futterknecht. Die Lehrer müssen laut Landesanweisung ihren Dienst antreten und kommen zur Schule.

Die gleiche Regelung, ebenfalls mit Notfallbetreuung, gilt auch für die Gesamtschule mit ihren Standorten in Lengerich und Tecklenburg. Dort wird den Schülern angeraten, tunlichst zu Hause zu bleiben, wie es in der Schule heißt. Sie werden ebenfalls mit Aufgaben versorgt, die digital erledigt werden müssen.

An der Teutoburger Wald-Schule haben am Donnerstag alle Kinder frei. „Die Lehrer treten ihren Dienst an“, so Schulleiterin Heike Veerkamp. Die Eltern sind sofort informiert worden. Falls sie ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können, dürfen sie zur Schule kommen. Auch dort gibt es eine Notfallbetreuung. Die Schulleitung bittet allerdings dringend darum, dass die Mädchen und Jungen persönlich gebracht und abgeholt werden, damit sie nicht alleine durch den Sturm gehen müssen. Zudem wird darum gebeten, die Kinder per E-Mail bei der Klassenlehrerin anzumelden, wenn es nicht zu Hause bleiben kann.

Die Angebote der Übermittagbetreuung und der Offenen Ganztagsgrundschule finden statt.